Plantea el Diputado Joaquín Badillo fortalecer la figura de las comisarías

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Chilpancingo, Gro., 10 de noviembre de 2026.- Para fortalecer la vida democrática, administrativa e institucional de los municipios, el diputado Joaquín Badillo Escamilla propuso reformas a la Ley para la Elección de Comisarías Municipales y la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero, a efecto de trasladar el periodo electivo de la última semana de junio a la segunda semana del mes de octubre, alineando su gestión con el ejercicio fiscal anual, para una mejor rendición de cuentas, transparencia y continuidad administrativa.

Con su iniciativa, el también presidente de la Junta de Coordinación Política plantea incorporar el lenguaje inclusivo en dicho ordenamiento que regula los procesos de elección de autoridades comunitarias, armonizando el marco normativo con los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos.

Desde tribuna, el coordinador parlamentario de Morena refirió que las comisarías son el primer rostro del gobierno local y el vínculo directo entre la ciudadanía y los ayuntamientos, hecho ante el cual es necesario coadyuvar a reducir las discontinuidades administrativas, facilitar la fiscalización y prevenir el uso indebido de los recursos públicos.

“Con esta modificación se establecería un periodo previo entre la elección y el inicio del encargo, que permitiría realizar las actuaciones necesarias para la calificación de los resultados, la preparación de la documentación administrativa y la organización de los actos de entrega-recepción, sin menoscabo de los derechos político-electorales de las personas participantes”, apuntó el legislador.

La iniciativa plantea reformar los artículos 34, 35, 201 y 240 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, y 6, 9 y 14 de la Ley Número 652 para la Elección de Comisarías Municipales, misma que fue turnada a la Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación, y a la que se adhirieron el diputado Pánfilo Sánchez Almazán (Morena) y la diputada Catalina Apolinar Santiago (Morena).