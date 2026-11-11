Se han destinado cerca de 250 millones de pesos en obras y servicios en Mochitlán y Quechultenango: Evelyn Salgado

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La Gobernadora anunció 15.5 millones de pesos para infraestructura hidráulica en Quechultenango

En Mochitlán la mandataria estatal inauguró la plaza central Cenobio Mendoza

Mochitlán, Gro., 10 de noviembre de 2026.- Durante su gira de trabajo por los municipios de Mochitlán y Quechultenango la gobernadora Evelyn Salgado Pineda dio a conocer que se han destinado para ambos municipios cerca de 250 millones de pesos en la actual administración para obras de infraestructura carretera, educativa, social, urbana e hidráulica a fin de mejorar las condiciones de vida de la población.

Durante una gira de trabajo por la región Centro, la gobernadora inauguró espacios públicos, anunció nuevas obras de agua potable, saneamiento y alcantarillado, y presentó el balance de los recursos destinados a ambos municipios que representa cerca de 250 millones de pesos, al tiempo que refrendó su compromiso de dar continuidad a los proyectos iniciados y no dejar obras inconclusas al término de su administración.

En Mochitlán, junto al presidente municipal Gerardo Mosso López, la mandataria inauguró la plaza central “Cenobio Mendoza Pérez”, un espacio público de mil metros cuadrados construido en el sitio que anteriormente ocupaba el mercado municipal, con una inversión de 4 millones de pesos.

La intervención permitió recuperar y habilitar un espacio para la convivencia y las actividades de la población, luego de que la antigua estructura del mercado ya no reunía condiciones adecuadas para su funcionamiento.

La gobernadora informó que durante su administración se han destinado a Mochitlán 110 millones de pesos para obras de agua potable, alcantarillado y saneamiento; caminos y carreteras, a través de la Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero (CICAEG). Además la rehabilitación y mejoramiento de espacios educativosy la construcción de la plaza central “Cenovio Mendoza Pérez”.

En Quechultenango, acompañada por el alcalde David Astudillo Morales, Evelyn Salgado anunció el inicio de la primera etapa de obras de agua potable, saneamiento y alcantarillado, con una inversión de 15.5 millones de pesos, destinadas a ampliar y mejorar la cobertura de los servicios básicos.

La gobernadora detalló que la inversión acumulada en este municipio durante su administración asciende a 219 millones de pesos, para el mejoramiento de caminos y puentes, a fin de fortalecer la conectividad entre comunidades.

Así como15.5 millones de pesos para la primera etapa de nuevas obras de agua potable, saneamiento y alcantarillado.

“Voy a seguir trabajando por Guerrero hasta el último día de mi administración. No vamos a dejar obras inconclusas; vamos a continuar caminando con las autoridades municipales para llevar más beneficios a las familias”, afirmó la mandataria.

Asimismo, destacó la importancia de la participación de los ayuntamientos mediante la mezcla de recursos para ampliar el alcance de los proyectos y atender las necesidades de las localidades.

Como parte de la jornada, el gobierno del estado acercó servicios gratuitos a habitantes de ambos municipios mediante ferias de atención ciudadana, con la participación del Sistema DIF Guerrero, la Secretaría de Salud, ICATEGRO, la Secretaría de Seguridad Pública y la Coordinación Técnica del Sistema Estatal del Registro Civil.

Entre los servicios ofrecidos se incluyeron correcciones de actas, registros y expedición de certificados de nacimiento, así como orientación en materia de prevención social del delito.

Asimismo, la presidenta del Sistema DIF Guerrero, Liz Salgado Pineda, encabezó la entrega de aparatos funcionales y apoyos alimentarios, acompañada por las titulares de los sistemas DIF municipales.

En la gira participaron los diputados locales Jorge Iván Ortega Jiménez y Jhobanny Jiménez Mendoza, así como funcionarios estatales y municipales.