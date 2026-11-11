Exhorta el Congreso a instancias de Salud para fortalecer el Hospital IMSS-Bienestar de Arcelia

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Chilpancingo, Gro., 10 de noviembre de 2026.- El Pleno de la LXIV Legislatura aprobó por unanimidad un exhorto a las autoridades federales y estatales de salud para que, de manera coordinada, realicen un diagnóstico técnico-operativo del Hospital IMSS-Bienestar del municipio de Arcelia, con el propósito de garantizar una atención médica digna, oportuna y de calidad a la población de la región Tierra Caliente.

Al fundamentar el dictamen, producto de una iniciativa del diputado Bulmaro Torres Berrum (PRI), la diputada Beatriz Vélez Núñez, presidenta de la Comisión de Salud, señaló que garantizar el derecho a la protección de la salud implica contar con instalaciones adecuadas, equipamiento funcional, medicamentos suficientes y servicios médicos accesibles y de calidad.

En ese sentido, la legisladora destacó que este hospital brinda atención a habitantes de Arcelia, Ajuchitlán del Progreso, Coyuca de Catalán, Cutzamala de Pinzón, Pungarabato, San Miguel Totolapan, Tlalchapa, Tlapehuala y Zirándaro de los Chávez, quienes dependen en gran medida de su capacidad operativa para recibir atención médica oportuna.

Ante ello, indicó que se valoraron señalamientos relacionados con el inmueble, afectaciones en plafones y techumbres, deficiencias en quirófanos, farmacia, salas de recuperación y áreas de espera, así como la cantidad de camas hospitalarias y el mantenimiento de equipos médicos.

De igual manera, dijo que se analizaron las necesidades de medicamentos, materiales de curación, sueros antialacrán, equipos de anestesia y espacios adecuados para el almacenamiento de insumos.

La diputada subrayó que la rehabilitación de este hospital no debe considerarse únicamente una acción de mantenimiento, sino una medida necesaria para preservar su capacidad de atención, reducir traslados hacia otros municipios, disminuir tiempos de espera y acercar servicios médicos a las comunidades de Tierra Caliente.

Además, abundó que el dictamen fue analizado por las Comisiones Unidas de Salud y de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, debido a que se involucra tanto la calidad de los servicios médicos como las condiciones de infraestructura hospitalaria, aspectos fundamentales para garantizar el derecho a la salud.

El exhorto aprobado está dirigido a la Secretaría de Salud federal, la Dirección General del IMSS-Bienestar, la Coordinación del IMSS-Bienestar en Guerrero y la Secretaría de Salud del Estado.