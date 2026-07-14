Irugami Perea fortalece agenda territorial en Acapulco con recorridos en colonias del puerto

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El diputado federal de Morena sostuvo encuentros con vecinos de Arroyo Seco, El Coloso y La Sabana como parte del trabajo permanente que desarrolla en distintas comunidades de Acapulco .

Acapulco, Gro. a 13 de Julio del 2026.- Como parte de la agenda territorial que mantiene de manera permanente en Acapulco, el diputado federal de Morena, Irugami Perea, realizó durante el fin de semana recorridos y reuniones vecinales en las colonias Arroyo Seco, El Coloso y La Sabana, donde dialogó con habitantes sobre las principales necesidades de cada comunidad y dio seguimiento a diversos temas de gestión.

Originario de Acapulco, Perea ha combinado su labor legislativa en la Cámara de Diputados con una presencia constante en las colonias del puerto, una dinámica que ha mantenido desde el inicio de su encargo como representante federal.

Durante el recorrido por Arroyo Seco, el legislador sostuvo un encuentro con alrededor de 40 vecinos, con quienes compartió parte de su trayectoria en el servicio público, incluida su participación en el equipo de la entonces jefa de Gobierno de la Ciudad de México y hoy presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, así como el trabajo de coordinación territorial que realizó durante la emergencia provocada por el huracán Otis en 2023, colaborando en la ubicación de centros de acopio, albergues y puntos de distribución de ayuda para la población.

En la reunión también se abordó el avance de las obras hidráulicas que desarrolla la Comisión Nacional del Agua en Acapulco y su impacto en distintas zonas del municipio.

Al día siguiente, en la colonia El Coloso, Irugami Perea se reunió con vecinos para escuchar planteamientos relacionados con el servicio de agua potable y diversas gestiones pendientes ante la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Acapulco (Capama), temas que quedaron registrados para su seguimiento.

Las actividades concluyeron en La Sabana, donde cerca de 30 habitantes participaron en un diálogo sobre las principales necesidades de la comunidad, particularmente en materia de servicios públicos y atención territorial.

Los recorridos forman parte del trabajo que el diputado federal desarrolla de manera constante en distintas colonias del puerto, con el propósito de mantener contacto directo con la ciudadanía y conocer las problemáticas específicas de cada comunidad.

Integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Irugami Perea ha enfocado parte de su agenda legislativa en temas relacionados con la reconstrucción de Acapulco, la atención a las comunidades afectadas por el huracán Otis y el fortalecimiento de políticas públicas impulsadas por la Cuarta Transformación en Guerrero.