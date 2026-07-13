Entrega la Gobernadora el Premio al Mérito Jurídico 2026 a destacadas y destacados abogados

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Evelyn Salgado reconoce a juristas en Día de la y el Abogado; reafirma que la transformación se construye con legalidad y justicia en Guerrero

Chilpancingo, Gro., a 13 de Julio del 2026.– Al encabezar la entrega de los Premios al Mérito Jurídico “Licenciado Alberto Vázquez del Mercado” y “Licenciado Teófilo Olea y Leyva”, en el marco del Día de la Abogada y el Abogado, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda afirmó que la transformación de Guerrero tiene como base la legalidad, la justicia social y el fortalecimiento de instituciones sólidas, cercanas y confiables para el pueblo.

“La transformación tiene a la legalidad como principio y a la justicia social como un rumbo, con instituciones sólidas, cercanas y confiables que ponen en el centro los derechos y la dignidad de nuestro pueblo”, expresó la mandataria estatal.



Durante su mensaje en la ceremonia celebrada en Casa Guerrero, Evelyn Salgado destacó que la comunidad jurídica desempeña un papel fundamental en la consolidación de un estado de derecho, al señalar que su experiencia, talento y visión son indispensables para que la justicia avance, los derechos se hagan valer y la ley se traduzca en certeza para todas y todos los guerrerenses.

La gobernadora subrayó que los premios al mérito jurídico que otorga el estado, honran el legado de dos destacados juristas guerrerenses y distinguen a mujeres y hombres que, con su trayectoria, han fortalecido las instituciones, defendido los derechos de la ciudadanía y acompañado las causas de justicia en el estado.

Acompañada por representantes de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, entregó el Premio al Mérito Jurídico 2026 “Licenciado Alberto Vázquez del Mercado” a Ana Lissette Guerra del Real y Carlos Ellery Serrano García.

Asimismo, otorgó el Premio al Mérito Jurídico “Licenciado Teófilo Olea y Leyva” a Claudia Angélica Sierra Solís y René Andraca Bravo, considerados con la máxima distinción que el gobierno del estado concede a la abogacía postulante, cuyos galardonados ingresan a las páginas de oro del mérito jurídico de Guerrero.

Por su parte, la encargada de despacho de la Secretaría General de Gobierno, Anacleta López Vega, informó que, conforme a la convocatoria emitida con motivo del Día de la Abogada y el Abogado, se recibieron 27 postulaciones. De ellas, 17 correspondieron al Premio Alberto Vázquez del Mercad y 10 al Premio Teófilo Olea y Leyva, una mujer y nueve hombres.

A la ceremonia asistieron el senador con licencia Félix Salgado Macedonio; el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Ricardo Salinas Sandoval; el presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Alejandro Carabias Icaza; el presidente de la Junta de Coordinación Política, Joaquín Badillo Escamilla; la presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Guerrero, Luz Fabiola Matildes Gama; y el fiscal general del estado, Zipacná Jesús Torres Ojeda.