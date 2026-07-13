Convocan a jóvenes para representar al Congreso en concurso nacional de oratoria

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Chilpancingo, Gro., a 12 de Julio del 2026.- El Congreso del Estado emitió la Convocatoria para elegir al representante juvenil de este Poder Legislativo en el Concurso Nacional de Oratoria “Juan Escutia” 2026, a desarrollarse el próximo 11 de septiembre en el Congreso del Estado de Nayarit.

De acuerdo con el dictamen aprobado en la última sesión de la Comisión Permanente, las diputadas y diputados integrantes de las Comisiones Unidas de la Juventud y el Deporte, y de Educación, Ciencia y Tecnología, coincidieron en la importancia de mantener activa la representación de este Congreso en dicho concurso, porque coadyuva a reforzar los valores cívicos, patrióticos, sociales y culturales de las juventudes.

Resaltaron que promover el desarrollo de habilidades de liderazgo, pensamiento crítico y expresión oral en las y los jóvenes, fortalece su capacidad de análisis, investigación, argumentación y comunicación, además de que fomenta el respeto, la tolerancia, el diálogo democrático y la participación ciudadana.

A la fase estatal podrán inscribirse jóvenes de entre 18 y 29 años de edad, nacidos o residentes en el estado de Guerrero, con excepción de aquellos que hayan obtenido el primer lugar en ediciones anteriores.

Las inscripciones permanecerán abiertas desde la publicación de la convocatoria hasta el 31 de julio de 2026, debiendo llenar un formato de registro electrónico y enviarlo al correo oficial de la Comisión de la Juventud y el Deporte, con sus respectivas copias de acta de nacimiento, comprobante de domicilio e identificación oficial vigente.

El certamen estatal se desarrollará de manera virtual el próximo 4 de agosto a las 11:00 horas, con 13 temas de actualidad e interés público: La figura histórica de Juan Escutia, Representación política de grupos vulnerables, Retos del campo mexicano, Combate a la corrupción, Juventud y redes sociales, Pérdida de valores, Paz mundial, Inteligencia artificial, Preservación de las lenguas originarias, Gestión del agua, Salud mental, Liderazgo de las mujeres en el ejercicio del poder y Las riquezas naturales de la entidad.

El jurado calificador estará integrado por cinco especialistas de reconocida trayectoria designados de manera coordinada por el Congreso del Estado, la Secretaría de la Juventud y la Niñez, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, la Secretaría de Educación Guerrero y la Universidad Autónoma de Guerrero.