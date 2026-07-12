Proponen exhorto para conocer acciones de gobierno en favor de negocios afectados por OTIS

Anuncio

Chilpancingo, Gro., a 10 de Julio del 2026.- A fin de conocer las acciones, programas, mecanismos de financiamiento, capacitación, acompañamiento empresarial y vinculación comercial en posibilidad de implementarse a pequeñas y medianas empresas afectadas en Acapulco por fenómenos naturales -particularmente el huracán Otis-, se planteó en el Congreso de Guerrero exhortar a los gobiernos federal y estatal para que informen al respecto.

La diputada Erika Lorena Lührs Cortés (MC), quien presentó la proposición con punto de acuerdo, reconoció la importancia de los apoyos inmediatos que la población necesitaba, brindados a través de la Secretaría del Bienestar; sin embargo, expresó que esos apoyos no bastaban para reactivar los negocios que dan empleo y mueven la economía del municipio.

“Hace ya más de dos años que impactó el huracán Otis en Acapulco y miles de micro, pequeñas y medianas empresas continúan esperando el beneficio de un apoyo económico que les permita reiniciar sus actividades”, reforzó.

En ese sentido, la legisladora consideró importante que el Congreso de Guerrero y la población acapulqueña conozcan sobre las acciones a implementar, por lo que en tribuna planteó hacer un exhorto a las secretarías de Economía del gobierno federal y de Desarrollo y Fomento Económico del gobierno del estado.

La propuesta fue turnada a la Comisión de Desarrollo Económico y Trabajo.