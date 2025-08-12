Niñas, niños y adolescentes disfrutan de un Verano Cultural en Acapulco

Anuncio

Acapulco, Gro., a 12 de Agosto del 2025.- Continúan las actividades artísticas y culturales en los cursos de Verano Cultural 2025”, en el Centro Cultural Acapulco, donde niñas, niños y adolescentes aprenden de manera divertida y creativa.

Este día elaboraron un colorido panal en relieve, de inicio plasmaron la idea en un dibujo y posteriormente decoraron, mientras la tallerista Almendra Iberri les narró un cuento de su propia autoría sobre “Alba”, una simpática abejita que les enseñó sobre el proceso de polinización y la elaboración de la miel.

Asimismo, como segunda actividad, las y los alumnos participaron en la clase de música en la que el maestro Erick Durán, les enseño el manejo de los tiempos en la música y sobre cómo activar su metrónomo interno.

A través de estas acciones, el Gobierno del estado que encabeza, Evelyn Salgado Pineda, a través de la Secretaría de Cultura que preside, Aída Melina Martínez Rebolledo brinda espacios gratuitos para que la niñez y juventud desarrolle sus habilidades artísticas.