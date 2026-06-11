Evelyn Salgado llama a redoblar esfuerzos para fortalecer la transformación de Guerrero

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“La transformación se construye diariamente desde las instituciones y el territorio”: ESP

Chilpancingo, Gro., a 10 de Junio del 2026.- Al encabezar la ceremonia cívica de Izamiento de Bandera correspondiente al mes de junio en la Casa del Pueblo, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda reafirmó el compromiso de seguir construyendo un Guerrero más justo, igualitario y humano desde las instituciones y el territorio, al tiempo de convocar a las y los servidores públicos a desempeñar su labor con entrega, sensibilidad y vocación de servicio.

Durante su mensaje, acompañada por los titulares de los poderes Legislativo y Judicial, la mandataria estatal señaló que este acto cívico representa una oportunidad para refrendar la convicción de continuar trabajando por un estado con mayor bienestar, justicia social y oportunidades para todas y todos.

Evelyn Salgado destacó que la segunda mitad del año inicia con el mismo entusiasmo y determinación con los que comenzó su administración, subrayando que la transformación se construye diariamente desde las instituciones, las comunidades y el territorio, escuchando y atendiendo las necesidades de la población.

La gobernadora señaló que junio encuentra a Guerrero fortalecido en las acciones preventivas ante la temporada de lluvias y ciclones tropicales, con una coordinación permanente entre dependencias para proteger la vida y la integridad de las familias guerrerenses.

Asimismo, resaltó que el estado se prepara para formar parte del ambiente que generará la próxima Copa Mundial de Futbol 2026, una oportunidad para mostrar al mundo la riqueza cultural, la hospitalidad y la fortaleza de México y de Guerrero.

En el marco de las conmemoraciones del mes, reconoció la labor de la Secretaría de Marina, institución que, dijo, ha acompañado al pueblo de Guerrero en tareas de auxilio, rescate, seguridad y reconstrucción, además de su papel en la defensa de la soberanía nacional.

También destacó fechas relacionadas con la protección del medio ambiente, los océanos y la lucha contra la desertificación y la sequía, así como la defensa de los derechos de la niñez y de las personas adultas mayores con el Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez.

La mandataria estatal enfatizó que las conmemoraciones vinculadas a la libertad de expresión, el diálogo entre culturas, la lucha contra los discursos de odio y el respeto a la diversidad fortalecen la construcción de una sociedad democrática, incluyente y libre de discriminación.

La gobernadora expresó su reconocimiento a las mujeres y hombres que integran la Guardia Nacional, institución que este 30 de junio conmemora un aniversario más de su creación, destacando su contribución en las tareas de seguridad, proximidad social y protección de las familias guerrerenses, así como el trabajo coordinado de todas las instituciones que participan en la construcción de la paz en el estado.

Asistieron el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Ricardo Salinas Sandoval; el presidente de la JUCOPO, Jesús Urióstegui García; la encargada de despacho de la Secretaría General de Gobierno, Anacleta López Vega; la presidenta del Sistema DIF Guerrero, Liz Salgado Pineda; la presidenta del la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Cecilia Narciso Gaytán, entre otros integrantes de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz.