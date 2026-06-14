Buscará Javier Saldaña ser candidato a la gubernatura por Morena, solo si Félix Salgado lo aprueba

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Señala el rector de la Uagro que después del 22 de junio anunciará su decisión

Acapulco, Gro., a 13 de Junio de 2026.- El rector de la Universidad Autónoma de Guerrero (Uagro), Javier Saldaña Almazán afirmó que participará en la contienda interna de Morena, “solamente con la aprobación de mi amigo, líder y maestro, Félix Salgado Macedonio”.

Precisó que si el senador se inscribe como aspirante, él lo apoyará; pero si no es así, entonces participará en el proceso interno del partido, que inicia en unos días.

En una transmisión en sus redes sociales, Javier Saldaña habló de su asistencia como invitado a la reunión que encabezó la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, con aspirantes a encabezar la Coordinación de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación en Guerrero.

“Como saben, el día de ayer fui invitado a una extraordinaria reunión con nuestra presidenta Ariadna Montiel; la presidenta de Elecciones, Citlali Hernández y el delegado en Acapulco, Sebastián Ramírez”, mencionó el rector.

Señaló que fue invitado a esta reunión por los buenos resultados de la Universidad y por el respaldo que la comunidad académica ha dado a la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo.

“Hoy gracias a estos resultados nos han llamado a esta reunión, donde nos llaman a respaldar a nuestra gobernadora, Evelyn Salgado Pineda y a nuestra gran presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, que la queremos mucho, como académicos coincidimos con ella”, enfatizó

Saldaña Almazán dijo que desde que ella fue candidata a la Presidencia de la República la ha respaldado, porque “creímos en su proyecto, creemos en su proyecto y vamos a seguir trabajando los años que están por venir al lado de ella y con nuestra gobernadora, que ama y trabaja por nuestro estado”.

Anunció que tendrá reuniones con la comunidad universitaria y con la sociedad civil para ver si participa en el proceso que se avecina en Morena y trabajar para defender el segundo piso de la Cuarta Transformación.

Finalmente, Saldaña Almazán indicó que después del 22 de junio anunciará su decisión.