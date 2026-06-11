Rinde protesta ante el pleno Joaquín Badillo como Presidente de la JUCOPO

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Chilpancingo, Gro., a 10 de Junio del 2026.- En la sesión de este miércoles, el diputado Joaquín Badillo Escamilla rindió protesta ante el Pleno como coordinador del Grupo Parlamentario de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la LXIV Legislatura al Congreso del Estado.

Esto, luego de que la Mesa Directiva diera lectura al oficio enviado por el Grupo Parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional, en el que se informa la designación de Joaquín Badillo como su coordinador.

De acuerdo con lo que establece la Ley Orgánica del Poder Legislativo, la Jucopo está integrada por las y los coordinadores de los grupos parlamentarios y representaciones constituidas en el Congreso, y su presidencia corresponde al coordinador o coordinadora del grupo parlamentario que tenga la mayor representación.

La propia legislación establece que este órgano colegiado es el encargado de ejercer el gobierno interno del Poder Legislativo y de generar los acuerdos necesarios para el funcionamiento del Congreso.

En el oficio al que se dio lectura se señala que esta designación tiene el fin de coadyuvar a la gobernabilidad democrática, al buen desarrollo de los trabajos del Congreso del Estado y a las funciones legislativas, políticas y administrativas.

Finalmente, la Jucopo quedó integrada por Joaquín Badillo Escamilla, como presidente; Alejandro Bravo Abarca, como secretario; así como Arturo Álvarez Angli, Erika Lorena Lührs Cortés y María Irene Montiel Servín, en calidad de vocales.

*COMISIÓN PERMANENTE*

Se realizó la elección y toma de protesta de las diputadas y diputados propietarios y suplentes que integrarán la Comisión Permanente durante el Segundo Periodo de Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXIV Legislatura al Congreso del Estado de Guerrero, quedando de la siguiente manera:

Presidente: Alejandro Carabias Icaza

Primera Vicepresidenta: Glafira Meraza Prudente

Segunda Vicepresidenta: Ma. Del Pilar Vadillo Ruíz

Secretarios propietarios: Catalina Apolinar Santiago y Jorge Iván Ortega Jiménez

Secretarios suplentes: Ana Lilia Botello Figueroa y Erika Lorena Lührs Cortés

Vocales propietarios: Héctor Suárez Basurto, Jesús Parra García, Obdulia Naranjo Cabrera, Pánfilo Sánchez Almazán, Carlos Eduardo Bello Solano, Edgar Ventura de la Cruz y María Irene Montiel Servín.

Vocales suplentes: Joaquín Badillo Escamilla, Beatriz Vélez Núñez, Gladys Cortés Genchi, Jesús Eugenio Urióstegui García, Marco Tulio Sánchez Alarcón, Violeta Martínez Pacheco y Leticia Rodríguez Armenta.