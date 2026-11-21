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Acapulco, Gro., 20 de noviembre de 2026.- Un promedio de 600 alumnos de nueve jardines de niños participaron en el tradicional desfile conmemorativo por el 116 Aniversario de la Revolución Mexicana, que recorrió el circuito interior del Parque Papagayo.

Como parte de las acciones para fortalecer la transformación de los espacios públicos y promover la cultura y la historia, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda ha instruido impulsar actividades cívicas que permitan la participación de la comunidad estudiantil y fomenten los valores patrióticos.

Por su parte, el secretario de Bienestar, Pablo Gordillo Oliveros, ha respaldado la realización de diversas actividades que reúnen a cientos de familias en espacios de sana convivencia y recreación.

El director general del Parque Papagayo, Abel Luvio Villanueva, agradeció a las directoras y directores de los jardines de niños participantes, así como a los padres de familia, por el apoyo y compromiso para hacer posible esta actividad que permitió a las niñas y niños formar parte de esta celebración histórica.

Durante el recorrido, los pequeños desfilaron acompañados de sus maestros y familiares. Las niñas lucieron vestimentas de adelitas y los niños de revolucionarios; otros grupos participaron con sus uniformes deportivos, realizando ejercicios y acrobacias.

También destacaron las escoltas escolares con sus elegantes uniformes.

En esta celebración participaron los jardines de niños “Jaime Sabines”, “José Agustín Ramírez”, “Xicoténcatl”, “Francisco Lagos Cházaro”, “Bertha Guevara Calvo”, “María Elena Chanes”, “16 de Septiembre”, “María Esther” e “Independencia de México”.

La actividad se realizó en coordinación y colaboración con el maestro, Julio César Bello Vargas, responsable del Departamento de Fomento Educativo de los Servicios Educativos Acapulco – Coyuca, jefe de Servicios Culturales de la Delegación de los Servicios Educativos de la región Acapulco-Coyuca de Benítez, sumando esfuerzos para fomentar la participación de la comunidad educativa en esta importante celebración cívica.

Al término del desfile, se entregaron reconocimientos a las maestras y maestros que participaron en esta actividad conmemorativa.