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En San Jerónimo inauguran el Nasa Space Apps Challenge Guerrero 2026

San Jerónimo, Gro., 20 de noviembre de 2026.- La Universidad Autónoma de Guerrero inauguró el NASA Space Apps Challenge Guerrero 2026 en la Escuela Preparatoria No. 23 de San Jerónimo, para que las y los jóvenes desarrollen soluciones a grandes desafíos mediante la investigación y tecnología.

En representación de la Rectora de la UAGro, Dra. Leticia Jiménez Zamora, asistió el Mtro. Yidam Yasser Díaz Sánchez, Director General de Educación Media Superior de la UAGro.

El funcionario destacó que este encuentro reúne el máximo talento y conocimiento creativo. “Abrimos espacios para que la juventud guerrerense desarrolle su potencial”, señaló al referirse al impacto del proyecto.

Con estas iniciativas, la máxima casa de estudios guerrerense fortalece la formación de las nuevas generaciones de estudiantes, impulsa el pensamiento científico y consolida acciones académicas que contribuyen a transformar positivamente su entorno.