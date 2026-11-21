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Asiste la Gobernadora a la ceremonia de entrega de ascensos y condecoraciones de perseverancia al personal militar y Guardia Nacional

La mandataria estatal refrendó la coordinación en materia de seguridad con las fuerzas armadas en Guerrero

Chilpancingo Gro., 20 de noviembre del 2026.- La gobernadora Evelyn Salgado Pineda asistió a la ceremonia de ascensos de la Promoción Superior y General 2026 y entrega de condecoraciones de perseverancia, encabezada por el comandante de la 35 Zona Militar, Juan Ignacio Hernández Velasco, en el marco del 116 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana.

En su mensaje, Evelyn Salgado señaló que cada ascenso representa la confianza de las instituciones en la capacidad, preparación y conducta de sus integrantes, pero también implica nuevas responsabilidades.

“El grado que reciben lleva consigo el deber de conducir con el ejemplo, de actuar con integridad y de responder por el personal bajo su mando”, expresó la mandataria.

La gobernadora destacó que en Guerrero se reconoce la entrega del personal militar y de la Guardia Nacional, particularmente por su participación en el auxilio a la población durante emergencias, el acompañamiento a las comunidades y las labores diarias para contribuir a la construcción de la paz.

Asimismo, expresó su reconocimiento a las mujeres y hombres que integran estas instituciones, cuya labor, dijo, exige preparación, serenidad y respeto por la vida, la integridad y los derechos de las personas.

Salgado Pineda reiteró la disposición de su gobierno para mantener una coordinación cercana y permanente, con respeto a las atribuciones de cada institución y con el bienestar de las familias guerrerenses como propósito común.

Durante el acto, en el que se dio lectura a la orden extraordinaria, se reconoció a un jefe y 26 oficiales pertenecientes al Cuartel General de la 35 Zona Militar, el 50 Batallón de Infantería, el Sexto Batallón de Ingenieros de Combate y la coordinación estatal de la Guardia Nacional, así como a personal de apoyo de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, quienes ascendieron al grado inmediato superior.

También se entregaron dos preseas a elementos de tropa por su esfuerzo, sacrificio, compromiso y dedicación.

A quienes recibieron nuevas insignias y condecoraciones, la titular del Poder Ejecutivo de Guerrero, les deseó éxito en sus próximas encomiendas y reconoció el respaldo de sus familias y de las instituciones a las que pertenece, por su compromiso con Guerrero y con México.