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Con esta alianza se abren oportunidades de desarrollo y generación de conocimientos para los futuros abogados

Chilpancingo, Gro., a 20 de Noviembre del 2026.- La Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro) y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM firmaron un convenio de colaboración para impulsar la investigación académica y beneficiar directamente a los estudiantes de Derecho de la máxima casa de estudios guerrerense.

La Rectora de la UAGro, Dra. Leticia Jiménez Zamora, encabezó esta importante alianza institucional junto a la Dra. Mónica González Contró, Directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y el Dr. Miguel Ángel Hernández Gómez, Coordinador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UAGro.

La Rectora destacó que este acuerdo abre nuevas y valiosas oportunidades para el intercambio de conocimientos y experiencias.

Con esta vinculación, la UAGro continúa construyendo puentes con instituciones de prestigio nacional para fortalecer la educación superior, lo cual garantiza mejores herramientas de excelencia para la formación integral de los futuros abogados de nuestro estado.