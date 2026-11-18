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La 13.ª edición se realizará el 27 y 28 de noviembre, con Colombia como país invitado, Oaxaca como estado invitado y San Marcos como municipio invitado

Habrá más de 60 preparaciones del tradicional platillo, muestra gastronómica, actividades culturales y presentaciones musicales

Acapulco, Gro., a 17 de Noviembre del 2026.– Con una degustación de una tonelada de pescado a la talla, más de 60 preparaciones de este platillo tradicional y la rifa de un automóvil, Playa Bonfil se prepara para recibir la décima tercera edición del Festival del Pescado a la Talla, que se realizará los días 27 y 28 de noviembre en este Barrio Mágico de Acapulco.

Durante la presentación del programa, la secretaria de Turismo del estado, Rosy Pavón Flores, destacó que este festival representa una oportunidad para promover la identidad gastronómica de Guerrero, reconocer el talento de las familias restauranteras y cocineras tradicionales, así como fortalecer la actividad turística. Reiteró el respaldo de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda a las iniciativas que proyectan la riqueza cultural y gastronómica de la entidad.

Ante el secretario de Turismo de Acapulco, Noé Peralta Herrera; el organizador del festival, Sergio Mejía Vargas; el presidente de la Asociación de Restauranteros del Barrio Mágico de Playa Bonfil, José Julio Muñoz Méndez; el gerente de Operaciones de Chevrolet Grupo Guerrero, Jorge Tapia Cepeda; el delegado de Playa Bonfil, Saúl Morales Cruz, y la regidora de Desarrollo Económico y Turismo Sustentable de San Marcos, Jania García, la funcionaria invitó a locales y visitantes a disfrutar de esta celebración en El Hogar del Sol.

Por su parte, Sergio Mejía Vargas informó que Colombia participará como país invitado, Oaxaca como estado invitado y San Marcos como municipio invitado, que por primera vez se integra a esta celebración para compartir su riqueza cultural, artesanal, gastronómica y musical.

El viernes 27 de noviembre se realizarán clases de surf, liberación de tortugas y talleres gastronómicos, entre ellos Sabores de Colombia, además de actividades a cargo de cocineras tradicionales de Guerrero y Oaxaca. La jornada concluirá con un baile de bienvenida para las delegaciones participantes.

Para el sábado 28, a partir de las 11:00 horas, se instalará una muestra artesanal y gastronómica sobre la Costera Benito Juárez, con expositores de Guerrero, Oaxaca y Querétaro, así como la participación de cocineras tradicionales y mezcaleros. También habrá actividades culturales y recreativas para toda la familia.

Uno de los momentos principales será la degustación gratuita de una tonelada de pescado a la talla, programada de las 14:30 a las 16:30 horas, con la participación de restaurantes de Playa Bonfil, Barra Vieja, Pie de la Cuesta y San Andrés Playa Encantada.

Los asistentes podrán conocer y disfrutar más de 60 preparaciones de este emblemático platillo, elaboradas con recetas y sazones propios de las familias restauranteras de la región.

La programación incluirá más de 10 agrupaciones musicales distribuidas en tres escenarios a lo largo de aproximadamente un kilómetro de la Costera Benito Juárez, además de la rifa de un automóvil.

El organizador destacó que el festival es resultado de la participación de los tres órdenes de gobierno y del sector turístico, y representa una oportunidad para generar actividad económica, fortalecer los negocios locales y atraer visitantes durante la temporada de menor afluencia.

Con esta décima tercera edición, Playa Bonfil reafirma su vocación gastronómica y turística, al ofrecer un espacio de encuentro para promover las tradiciones, la cultura y los sabores de Guerrero, así como para fortalecer la actividad económica de las familias que dependen del turismo.