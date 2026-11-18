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Chilpancingo, Gro., 17 de noviembre de 2026.- Para fortalecer la protección de los derechos de las mujeres frente a distintas manifestaciones de violencia, como la estética, digital, política, obstétrica y contra la libertad reproductiva, el Congreso del Estado aprobó un paquete de reformas y adiciones a la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia del Estado de Guerrero.

Las propuestas legislativas fueron hechas en su momento por las diputadas de Morena Luissana Ramos Pineda, Claudia Sierra Pérez, Araceli Ocampo Manzanares y el diputado Jesús Parra García del PRI, mismas que dictaminó la Comisión para la Igualdad de Género y fundamentó desde tribuna la diputada Ma. Del Pilar Vadillo Ruiz.

La legisladora destacó que el objetivo es fortalecer dicho marco jurídico reconociendo que la violencia contra las mujeres no se manifiesta de una sola manera, sino que se transforma, adopta nuevas expresiones y se reproduce en espacios que durante mucho tiempo permanecieron invisibilizados.

Expuso que con estas adecuaciones se incorpora la violencia estética como una manifestación de violencia contra las mujeres, reconociendo que ninguna persona debe ser objeto de humillación, discriminación o presión por su aspecto físico, ya que constituye una forma de agresión y vulneración de sus derechos.

De la misma forma, se fortalece el reconocimiento de la libertad reproductiva de las mujeres, particularmente su derecho de decisión y para el acceso a procedimientos de reproducción asistida, incorporándose conductas relacionadas con la obstaculización o limitación de este acceso, incluida la inseminación artificial y las decisiones vinculadas con una maternidad elegida y segura.

Además, se fortalecen las disposiciones relativas a la violencia digital y política contra las mujeres en razón de género, incorporando conductas como la manipulación de contenidos digitales, la difusión de materiales alterados o generados artificialmente, la suplantación de identidad y otras agresiones realizadas mediante tecnologías, incluida la inteligencia artificial.

Vadillo Ruiz resaltó la importancia de que la legislación no se quede atrás frente a los cambios tecnológicos, y que las herramientas digitales no se conviertan en instrumentos para intimidar, desacreditar, controlar o violentar a las mujeres.

Sobre la violencia obstétrica, se fortalece el marco normativo con especial atención a las mujeres indígenas y afromexicanas, e incorporando medidas que refuerzan las atribuciones de la Secretaría de Salud, a fin de impulsar políticas integrales con perspectiva intercultural, para prevenir, atender, sancionar y erradicar esta conducta.

Otro dictamen aprobado es para incorporar en la Ley 553 la implementación de infraestructura urbana con perspectiva de género en espacios públicos, consistente en la instalación, mantenimiento y operación de sistemas de iluminación reforzada o luminarias especiales en zonas de tránsito identificadas como de alto riesgo o con incidencia de violencia contra las mujeres, considerando la información contenida en el Banco Estatal de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres.

Igualmente, se establecen atribuciones específicas a la Secretaría de Seguridad Pública y de Gestión Integral de Riesgo Protección Civil para identificar dichas zonas en coordinación con los municipios, basándose en la información del Banco Estatal de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres.

Con lo anterior se busca que las instituciones cuenten con mayores herramientas para anticiparse a los riesgos y desarrollar estrategias de prevención con base en información territorial.

Esta última iniciativa fue presentada por la diputada Araceli Ocampo Manzanares (Morena).