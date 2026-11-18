Anuncio

Del 28 de noviembre al 5 de diciembre, la ciudad platera de Guerrero reunirá al talento artesanal, cultural y musical

Chilpancingo, Gro., 17 de noviembre de 2026.– Taxco de Alarcón se convertirá en la sede de la cultura, la tradición platera y el turismo en Guerrero, con la celebración de la edición 89 de la Feria Nacional de la Plata, que se realizará del 28 de noviembre al 5 de diciembre, con el Concurso Nacional de Platería y una amplia cartelera cultural y musical.

La gobernadora Evelyn Salgado Pineda anunció esta celebración, considerada una de las más importantes de su tipo en el país, y destacó que representa una oportunidad para proyectar a México y al mundo la riqueza artesanal de Taxco, así como el talento de sus orfebres.

“Esta feria es muy importante, es mostrar a México y al mundo todo lo bello que tenemos en la platería. Es una feria que tiene cultura, grandes artistas”, expresó Evelyn Salgado Pineda.

Acompañada por el alcalde Andrés Vega Carranza, la mandataria estatal resaltó también las obras realizadas en Taxco para conservar y fortalecer el patrimonio histórico de esta ciudad colonial, entre ellas intervenciones en el Museo, Plaza Borda y el Palacio de Justicia, además del Centro de Rehabilitación del DIF Guerrero, que brinda atención a la población y le da un nuevo rostro a la ciudad en la región Norte.

En una transmisión en vivo en la que también participó la secretaria de Cultura, Aída Martínez Rebolledo, recordó que las raíces de esta celebración se remontan a 1937, cuando William Spratling impulsó el renacimiento de la tradición platera en Taxco. Posteriormente, la feria fue instituida mediante decreto el 19 de agosto de 1988, con el propósito de promover, difundir y comercializar la orfebrería argentífera, además de fortalecer la actividad turística y económica.

Agregó que uno de los principales atractivos será el Concurso Nacional de Platería, que busca preservar las técnicas tradicionales y promover nuevas expresiones artísticas en categorías como joyería, orfebrería, escultura y nuevas tendencias.

El certamen contempla la entrega del Galardón Nacional, el Galardón Gobierno del Estado de Guerrero y el Galardón William Spratling. Además, dijo que las piezas ganadoras serán exhibidas en el Centro Cultural Casa Borda.

La renovada Plaza Borda será uno de los escenarios principales de la feria, donde se desarrollarán conferencias, talleres y presentaciones artísticas, en un encuentro que busca fortalecer la identidad guerrerense y generar beneficios para los sectores artesanal, comercial y turístico.

Dentro de la cartelera artística participarán el talento música con agrupaciones como: Playa Limbo, el 28 de noviembre; 29 de noviembre, el grupo Motel; 30 de noviembre: Chavorrucos; 1 de diciembre: Elefante; 2 de diciembre: Los Yonics; 3 de diciembre: Bronco; 4 de diciembre: Federico Figueroa; 5 de diciembre: Los Ángeles Negros.

Durante el encuentro, el alcalde Andrés Vega Carranza también compartió los resultados de la monumental Catrina Artesana instalada en Plaza Borda, atractivo que registró la visita de miles de turistas y superó las 81 mil fotografías tomadas por visitantes.

Adelantó que Taxco prepara ahora una Nochebuena monumental, con la que se buscará mantener el atractivo turístico de la ciudad durante la temporada decembrina con el respaldo de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda.

Con esta edición, Taxco se alista para recibir a visitantes nacionales y extranjeros en una celebración que combina tradición, talento artesanal, música y patrimonio histórico, con el impulso de la gobernadora Evelyn Salgado para fortalecer la economía y el turismo de la región.