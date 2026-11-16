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Participa la máxima casa de estudios en reunión de la FMFEO

Acapulco, Gro., a 14 de Noviembre del 2026.- La Universidad Autónoma de Gu (Uagro) participó en la reunión de la Federación Mexicana de Facultades y Escuelas de Odontología (FMFEO), evento presidido por la Rectora, Dra. Leticia Jiménez Zamora.

Estos espacios permiten compartir conocimientos y experiencias para impulsar la calidad de la enseñanza y fortalecer la formación de nuevas generaciones de profesionales.

Durante su participación, la Rectora también felicitó a la Facultad de Odontología de la UAGro por su 31 aniversario de fundación, reconociendo su trayectoria y contribución a la formación de profesionales de la salud bucal en Guerrero.

“En la UAGro trabajamos por una educación superior de calidad, comprometida con la salud y el desarrollo de nuestro estado”, resaltó la doctora Leticia Jiménez Zamora.