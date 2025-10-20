PRD abre la puerta a alianzas con partidos de izquierda, afirma Evodio Velázquez

Anuncio

Gabriela Martínez/ Digital Guerrero

Acapulco, Gro. a 19 de Octubre del 2025.– Evodio Velázquez Aguirre, dirigente estatal del PRD, destacó que su partido busca recuperar sus principios históricos y abrir canales de diálogo con partidos de izquierda y movimientos sociales afines.

Durante la conferencia de prensa por los 180 días de gestión del “Nuevo Comienzo” del PRD, el exalcalde de Acapulco señaló que la prioridad es fortalecer la estructura del partido antes de definir candidaturas. “Regresamos a nuestros orígenes y buscamos entendimiento con la izquierda y la sociedad civil que comparta nuestra ideología”, afirmó.

Velázquez explicó que se prevé la creación de mesas de diálogo con fuerzas como Morena, el Partido del Trabajo, Movimiento Ciudadano, el Partido Verde y otros movimientos progresistas, aunque insistió en que aún no es momento de concretar alianzas formales.

Respecto al aspirante Yoshio Ávila, aclaró que “no hay acercamientos ni nada formal” y que el PRD actualmente se centra en su trabajo interno.

El dirigente también mencionó la integración de la dirigencia estatal de Guerrero al Bloque Político Nacional de Partidos Locales del PRD, junto con otras entidades como Ciudad de México, Michoacán, Morelos, Tlaxcala, Zacatecas, Hidalgo y Oaxaca, con el objetivo de “reivindicar sus orígenes y deslindarse de alianzas con la derecha y liderazgos viejos del partido”.

Finalmente, resaltó que el PRD en Guerrero cuenta con más de 140 mil afiliados, cifra que representa el 10% de la votación emitida en 2024 y que ya es reconocida ante el Instituto Estatal Electoral.