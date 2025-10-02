Evelyn Salgado fortalece la seguridad de Guerrero con más unidades y patrullas a la Policía Estatal

Anuncio

“El único pacto es con el pueblo; el destino de Guerrero es la paz, el desarrollo y la justicia social”, señaló la Gobernadora

Entregan 72 unidades para reforzar movilidad y capacidad de reacción de las fuerzas estatales

Chilpancingo, Gro., a 01 de Octubre del 2025.– “Enfrentamos los retos de Guerrero con responsabilidad y firmeza; nuestro único pacto es con el pueblo de Guerrero en la construcción de la paz”, afirmó la Gobernadora Evelyn Salgado Pineda, al realizar la entrega de vehículos y patrullas a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, con el objetivo de ampliar la capacidad de reacción de las fuerzas estatales en todo el territorio.

Con paso firme en el fortalecimiento de la seguridad, la mandataria puntualizó que Guerrero merece paz y estabilidad, y que su gobierno trabaja todos los días para cumplir con este compromiso.

Destacó que en los últimos cuatro años se ha reforzado la infraestructura tecnológica, pasando de capacidades mínimas de videovigilancia a contar actualmente con mil 300 cámaras operando en las diferentes regiones.

En un hecho histórico, dijo, durante su administración se ha dotado de patrullas, equipamiento, así como un incremento del 20% en viáticos de alimentación, después de nueve años sin ajustes de este tipo.

“La paz se construye todos los días en estrecha coordinación entre los tres órdenes de gobierno”, subrayó Salgado Pineda en el acto donde participaron representantes de los poderes del estado y sectores de la sociedad civil.

La gobernadora entregó un total de 72 unidades: 56 patrullas y 16 motopratrullas que se integrarán de inmediato a las operaciones de la Policía Estatal, reforzando la vigilancia en las ocho regiones.

Agregó que este año también se han destinado más de 15 millones de pesos adicionales para el incremento salarial de las y los policías estatales, lo que representa un incremento del 4% en este ejercicio fiscal, cumpliendo así con el compromiso de mejorar sus condiciones laborales de los elementos.

Salgado Pineda resaltó que estos avances se construyen en concordancia con la Estrategia Nacional de Seguridad Pública que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y con el apoyo decidido del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

“Con esta entrega enviamos un mensaje al pueblo de Guerrero: No están solos ni solas, tienen un gobierno presente y cercano que trabaja sin descanso, todos los días, por la seguridad de las comunidades. Los desafíos son grandes, como lo es nuestra determinación para enfrentarlos con responsabilidad y firmeza”, puntualizó.

Por su parte, el secretario de Seguridad Pública Estatal, Daniel Antonio Ledesma Osuna, reconoció el respaldo de la gobernadora para brindar mayor seguridad y estabilidad a las familias guerrerenses mediante la entrega de estas unidades.

Subrayó que con estas acciones también se fortalece la capacidad de respuesta de unidades especiales como la Policía de Género y la Alerta Violeta, que actúan de manera inmediata ante cualquier situación de riesgo o desaparición de mujeres, niñas y adolescentes.

En el evento estuvieron presentes el presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Alejandro Carabias Icaza; el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Ricardo Salinas Sandoval; el Oficial Mayor del Gobierno del Estado, Ricardo Salinas Méndez; el comandante de la 35 Zona Militar, Jorge Pedro Nieto Sánchez; el coordinador estatal de la Guardia Nacional, Óscar García Ponce de León, y el Fiscal General del Estado, Zipacná Torres Ojeda.