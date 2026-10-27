Zoochilpan invita a celebrar el Día de Muertos con el evento “Tributo a las Culturas Prehispánica”

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¡Una gran celebración de Día de Muertos llega a Zoochilpan con entrada completamente gratuita!

Chilpancingo, Guerrero, a 27 de Octubre del 2026.- El Zoológico Zoochilpan invita a las familias guerrerenses y al público en general a celebrar el Día de Muertos con el evento “Tributo a las Culturas Prehispánicas”, una experiencia cultural y tradicional que se llevará a cabo el próximo domingo 1 de noviembre, de 19:00 a 21:00 horas, con entrada completamente gratuita.

Esta celebración tiene como objetivo promover las tradiciones mexicanas del Día de Muertos y difundir el legado cultural de los pueblos prehispánicos de México, mediante actividades temáticas que permitirán a las y los visitantes disfrutar de una noche dedicada a las costumbres, las leyendas y las expresiones culturales que forman parte de la identidad nacional.

Como parte de las actividades, las personas asistentes podrán apreciar un altar de muertos, recibir dulces durante su ingreso y participar en un recorrido temático por el Mictlán, en el que encontrarán espacios alusivos a las tradiciones mexicanas y a la cosmovisión de las culturas prehispánicas.

El recorrido incluirá el Pasillo de la Fauna Sagrada, con mamparas informativas sobre la relación de los animales con las culturas Azteca y Maya Asimismo, las familias podrán disfrutar de la representación de la leyenda La Llorona, que formará parte de la experiencia en el entorno del lago principal, además de contar con espacios destinados a fotografías para conservar un recuerdo de esta celebración.

Zoochilpan invita a las familias a asistir y disfrutar de esta actividad que busca mantener vivas las tradiciones mexicanas y acercar a las nuevas generaciones a la riqueza cultural de nuestro país.

Para garantizar una experiencia segura y contribuir al bienestar de la fauna, se solicita a las y los visitantes evitar el uso de flash y linternas, mantener un tono de voz moderado, supervisar en todo momento a niñas y niños, respetar los senderos autorizados y depositar los residuos en los contenedores correspondientes.

El Zoológico Zoochilpan espera a las familias para compartir una noche de tradición, cultura y memoria en el Día de Muertos.