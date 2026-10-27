Plantean exhorto a Turismo para el reconocimiento e impulso del Tonic Fest

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Chilpancingo, Gro., a 27 de Octubre del 2026.- Por su relevancia como evento generador de afluencia de visitantes y actividad económica, la diputada Deyanira Uribe Cuevas presentó un punto de acuerdo para exhortar a las Secretarías de Turismo federal, estatal y municipal a que consideren al Tonic Fest Acapulco dentro de sus estrategias de promoción y difusión turística nacional a internacional.

Al exponer su propuesta desde tribuna, la legisladora refirió que el turismo es una de las actividades económicas más importantes para Guerrero, cuyo impacto va mucho más allá de la ocupación hotelera, pues también beneficia al comercio, al transporte, a los restaurantes, a los prestadores de servicios y a los pequeños negocios que forman parte de la economía local.

Uribe Cuevas informó que de acuerdo con información oficial del Gobierno del Estado, en el primer semestre de 2026 Acapulco recibió más de 3 millones 633 mil turistas, generando una derrama económica aproximada de 28 mil 816 millones de pesos.

Asimismo, detalló que durante la edición 2025 del citado festival musical, realizado en Playa Tamarindos, se contó con la participación de artistas y agrupaciones de reconocimiento nacional e internacional, logrando una ocupación hotelera superior al 80 por ciento y una derrama económica mayor a los 400 millones de pesos.

“Estas cifras reflejan la capacidad de nuestro puerto para seguir atrayendo visitantes y la importancia de continuar impulsando acciones que fortalezcan su posicionamiento turístico”, expuso.

Bajo esa perspectiva, la diputada reiteró que la realización de festivales de música representa una oportunidad para diversificar la oferta turística y atraer visitantes durante distintas épocas del año, coadyuvando al posicionamiento del puerto y contribuyendo al dinamismo económico local.

La propuesta de la diputada tiene por objeto que las secretarías de Turismo federal y estatal, así como el Ayuntamiento de Acapulco, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, impulsen el reconocimiento, la promoción y el fortalecimiento del Tonic Fest, promoviendo su incorporación a las agendas turísticas y contribuyendo a su posicionamiento nacional e internacional.

Dicho punto de acuerdo fue turnado a la Comisión de Turismo para su análisis y dictaminación correspondientes.