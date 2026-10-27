Gobierno de Guerrero respalda acciones de seguridad en Taxco y anuncia operativo por el Día de Muertos

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Francisco Rodríguez Cisneros informó que se reforzará la presencia policial durante el fin de semana largo para brindar condiciones de seguridad a habitantes y visitantes

Taxco, Gro., a 27 de Octubre del 2026.- El gobierno de Guerrero mantiene el acompañamiento a las autoridades municipales de Taxco para fortalecer acciones de seguridad, generar condiciones de paz, gobernabilidad y estabilidad, informó el subsecretario de Desarrollo Político y Social, Francisco Rodríguez Cisneros.

Durante una reunión de trabajo con el cabildo de Taxco, encabezado por el alcalde, Juan Andrés Vega Carrranza, a la que también asistió el secretario de Seguridad Pública, Daniel Antonio Ledesma Osuna, el subsecretario Francisco Rodríguez señaló que el gobierno estatal respalda las acciones emprendidas en materia de seguridad, entre ellas el nombramiento del nuevo secretario de Seguridad Pública municipal, Javier Galván Trejo, aprobado por unanimidad por el cabildo, y destacó la coordinación entre los tres órdenes de gobierno para atender los hechos delictivos.

Rodríguez Cisneros indicó que, a través de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, se mantienen las labores de investigación y se han obtenido resultados mediante detenciones y aseguramientos, con la participación de la Fiscalía General del Estado, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional.

Precisó que la responsabilidad de la seguridad pública continúa en manos del gobierno municipal, con el respaldo de la administración estatal y de las instituciones que integran la Mesa de Coordinación. Asimismo, explicó que se trabaja para que los elementos de la Policía Municipal cumplan con los requisitos establecidos en la ley y puedan desempeñar sus funciones conforme a la normativa vigente.

En relación con las actividades del Día de Muertos y el próximo fin de semana largo, el subsecretario anunció que se implementarán acciones de seguridad con presencia de personal de las secretarías de Seguridad Pública municipal y estatal, a fin de que las familias y los visitantes puedan realizar sus actividades con normalidad.

Destacó que estas medidas también buscan contribuir a la recuperación de la actividad turística de Taxco, con la expectativa de recibir a un mayor número de visitantes, tanto nacionales como extranjeros, que acudan a disfrutar de los atractivos del municipio, entre ellos la Catrina Monumental Artesanal.

El funcionario llamó a la ciudadanía a mantener la confianza en las instituciones y continuar participando mediante la denuncia de hechos delictivos, al señalar que la colaboración social y el respeto a la legalidad son fundamentales para combatir la impunidad.

Finalmente, reiteró que el gobierno de Guerrero mantendrá su respaldo a Taxco y continuará trabajando de manera coordinada con las autoridades municipales y federales para contribuir a la seguridad de la población y generar condiciones que permitan el desarrollo de las actividades sociales, económicas y turísticas del municipio.