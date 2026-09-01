Acompaña diputado Joaquín Badillo en el proceso de entrega-recepción de la Mesa Directiva

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Chilpancingo, Gro; a 31 de agosto de 2026.- El diputado Joaquín Badillo Escamilla, presidente de la Junta de Coordinación Política en el Congreso local, acompañó el proceso de la entrega-recepción de la Mesa Directiva del Tercer Año de ejercicio constitucional de la LXIV Legislatura.

Como parte de las actividades, la diputada Erika Isabel Guillén Román presidenta entrante, recibió del saliente, diputado Alejandro Carabias Icaza, los libros que contienen los asuntos legislativos así como el acta que acredita dicho proceso.

Asimismo, se llevó a cabo la develación de la placa de la Mesa Directiva.

En este acto estuvieron presentes las diputadas Leticia Mosso Hernández y Gladys Cortés Genchi, secretarias suplentes de la Mesa Directiva entrante; Robell Urióstegui Patiño, vocal de la Jucopo; así como el secretario de Servicios Parlamentarios, José Enrique Solís Ríos, y el titular del Órgano Interno de Control, Ernesto Díaz Márquez.