Supera Guerrero expectativas y cierra Verano 2026 con más de 1.6 millones de visitantes y una derrama de 13 mil MDP

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La temporada registró un crecimiento de 15.2% en afluencia y 15.1% en derrama económica respecto al 2025

Acapulco, Ixtapa-Zihuatanejo, Taxco y las regiones de la Costa Chica reportaron incrementos, mientras la oferta hotelera creció 11.5%

Chilpancingo, Gro., a 31 de Agosto del 2026.- Guerrero cerró la temporada vacacional de verano 2026 con resultados por encima de la media nacional, superando las expectativas, al recibir más de un millón 621 mil turistas, cifra que representa un crecimiento de 15.2 por ciento respecto al mismo periodo de 2025, con una derrama económica de 13 mil 736 millones de pesos, informó la gobernadora Evelyn Salgado Pineda.

Al dar los resultados del periodo vacacional junto con el secretario de Turismo de Guerrero, Simón Quiñones Orozco, la mandataria destacó que durante los 46 días de la temporada, del 16 de julio al 30 de agosto, el estado alcanzó una ocupación hotelera promedio de 68 por ciento, con crecimiento en los principales indicadores turísticos.

Además, dijo que actualmente Guerrero cuenta con 81 proyectos turísticos que representan una inversión de más de 2 mil 900 millones de dólares, resultado de la confianza de los inversionistas, que reconocen el potencial del estado.

“Sin duda Guerrero sigue siendo el Hogar del Sol con grandes resultados. La expectativa fue superada. Existe confianza en los turistas y la actividad turística sigue siendo un motor de desarrollo”, afirmó la gobernadora.

Salgado Pineda destacó que Guerrero mantiene una tendencia positiva en materia turística, con más pasajeros, mayor afluencia y crecimiento en la ocupación hotelera, además de una oferta cada vez más amplia de destinos.

La mandataria estatal resaltó que Guerrero ha dejado atrás la visión concentrada únicamente en tres destinos y avanza hacia un modelo turístico estatal bajo el concepto de Hogar del Sol, con 49 municipios con vocación turística, con la meta de incorporar 11 municipios más antes de concluir el año.

El titular de SECTUR, detalló que en Acapulco, la afluencia turística aumentó 11.7 por ciento, al recibir 991 mil visitantes, con una derrama de aproximadamente 8 mil millones de pesos y una ocupación hotelera de 66 por ciento.

Ixtapa-Zihuatanejo recibió 409 mil 636 turistas, generó una derrama de 4 mil millones de pesos y alcanzó 75.8 por ciento de ocupación hotelera.

Mientras que Taxco de Alarcón registró 129 mil 215 visitantes, una derrama de 691 millones de pesos y una ocupación de 40.7 por ciento, con un crecimiento de 20 por ciento en la afluencia respecto al año pasado.

En tanto, La Unión sumó 49 mil 379 turistas, una ocupación de 67.4 por ciento y una derrama de 681 millones de pesos y la región de Copala y Marquelia contabilizó 41 mil 881 visitantes, una ocupación de 41.6 por ciento y una derrama económica de 167 millones de pesos.

Quiñones Orozco, informó que la conectividad aérea también presentó un crecimiento significativo durante la temporada, con 1 millón 026 mil 559 pasajeros, un incremento de 9.2 por ciento, equivalente a 86 mil 775 pasajeros más que en el periodo anterior.

El Aeropuerto Internacional de Acapulco movilizó 500 mil 222 pasajeros, mientras que el aeropuerto de Ixtapa-Zihuatanejo registró 526 mil 338 pasajeros.

La infraestructura hotelera también creció 11.5 por ciento, al pasar de alrededor de 15 mil habitaciones en 2025 a 17 mil 555 habitaciones disponibles en 313 hoteles durante este verano.

Asimismo, Guerrero alcanzó 938 mil 385 cuartos noche ocupados, un incremento de 12.9 por ciento. En Acapulco se contabilizaron 541 mil 556 cuartos noche, lo que representa un aumento de 15.7 por ciento respecto al año anterior.

La actividad turística continuará durante septiembre y octubre con una amplia agenda de eventos, convenciones y actividades culturales y artísticas. Entre los próximos acontecimientos se encuentra el ACAPULCAZO, del 2 al 4 de septiembre, así como encuentros y convenciones nacionales en Acapulco e Ixtapa-Zihuatanejo.

Además, se prevé la llegada de más de 15 mil participantes a Acapulco para el evento HYROX, las celebraciones de las fiestas patrias, diversos espectáculos artísticos durante octubre, entre ellos las presentaciones de Yuridia y Alejandro Sanz, así como el Dow Hill en Taxco, el arribo de cruceros a partir del 12 de octubre y las festividades de Día de Muertos.

En la transmisión, la gobernadora Evelyn Salgado reconoció la participación de las instituciones de seguridad y de las Fuerzas Armadas que integran la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, por su colaboración en el operativo implementado durante la temporada vacacional, lo que permitió mantener condiciones favorables para visitantes y prestadores de servicios turísticos.

Con estos resultados dijo, Guerrero consolida una temporada de verano con mayor afluencia, mayor derrama, más conectividad y una creciente oferta hotelera, fortaleciendo al turismo como uno de los principales motores de desarrollo económico de las ocho regiones del estado.