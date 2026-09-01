Morena marcará los tiempos para la definición de la encuesta: Javier Saldaña Almazán

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Asegura que está tranquilo y mientras tanto, seguirá haciendo las Asambleas Informativas en Defensa de la Soberanía Nacional

Acapulco, Gro., a 31 de Agosto del 2026.- El aspirante a la Coordinación Estatal de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación en Guerrero, Javier Saldaña Almazán, afirmó que se siente tranquilo, a unos días de que la dirigencia nacional de Morena anuncie al ganador de la encuesta.

En esta etapa decisiva del proceso interno, Saldaña Almazán reiteró su llamado a la unidad y a la reconciliación que ha hecho a lo largo de sus encuentros ciudadanos en todas las regiones del estado.

Refrendó también su respaldo al trabajo de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, previo a la rendición de su Segundo Informe de Gobierno.

Sobre el proceso interno de Morena, que está por definirse en breve, el rector con licencia de la Uagro indicó que la dirigencia nacional del partido es la que determina los tiempos para dar a conocer los pormenores de la encuesta por la Coordinación Estatal. “No nos han comentado nada, ellos saben los tiempos y los momentos”, indicó.

Mientras tanto, Javier Saldaña dijo que seguirá haciendo Asambleas Informativas en Defensa de la Soberanía Nacional en las diferentes regiones del estado, promoviendo los principios y avances de la Cuarta Transformación en Guerrero.

“Mañana es el informe de la presidenta, vamos a parar para ver el informe y seguir haciendo las asambleas hasta que nos digan el mecanismo” para la definición de la contienda interna, agregó Javier Saldaña Almazán.

Sobre los actos masivos que realizan otros aspirantes a la Coordinación Estatal, Javier Saldaña señaló que es respetuoso de los demás participantes del proceso interno, porque cada quien tiene su dinámica de trabajo.

“Cada quien hace política a su manera, yo hago a mi manera. En las asambleas trato de no salirme de lo que marca la convocatoria, yo llevo un registro de la información que estoy recabando en las asambleas que hacemos en las ocho regiones y recopilando todo para integrar un proyecto” para Guerrero, subrayó.

Sobre las encuestas que lo colocan arriba en las preferencias electorales, señaló que en las redes sociales hay una “encuestitis” que no es confiable y prefiere mejor concentrarse en su trabajo en esta etapa decisiva del proceso interno de Morena.

“Yo en la encuesta emocional, me siento bien, tranquilo. Estoy haciendo algo que no estaba acostumbrado, hablar con la sociedad, pero tenemos comunicación, hablamos el mismo lenguaje, soy ciudadano igual que ellos”, subrayó finalmente el aspirante de Morena.