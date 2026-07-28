Analizan en el Congreso exhorto para reforzar la agricultura sustentable

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Chilpancingo, Gro., a 27 de Julio del 2026.- Diputadas y diputados de la Comisión de Desarrollo Agropecuario y Pesquero del Congreso del Estado analizan un punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural (Sagadegro) a fortalecer la capacitación, asistencia técnica y acompañamiento a los productores en materia de conservación de suelos y agricultura sustentable.

Al argumentar su propuesta, la diputada Obdulia Naranjo Cabrera (PVEM) dijo que la protección del suelo no puede entenderse únicamente como un tema ambiental, sino asumirse como una política de Estado vinculada a la seguridad alimentaria, la productividad agrícola, la disponibilidad de agua, la reducción de la pobreza y la resiliencia frente al cambio climático.

Refirió que Guerrero tiene una gran vocación agropecuaria en maíz, frijol, café, mango, coco, ajonjolí, jamaica, limón, plátano, hortalizas y otros cultivos que constituyen el sustento de miles de familias y son pilar de la economía estatal; sin embargo, abundó, la erosión ocasionada por lluvias torrenciales, pérdida de cobertura vegetal, deforestación, sobrepastoreo, incendios forestales y cambio de uso del suelo han reducido paulatinamente la fertilidad de amplias superficies agrícolas, a lo que se suman los efectos del cambio climático.

“Preservar los suelos significa proteger la economía rural, fortalecer la soberanía alimentaria y construir un Guerrero más resiliente frente a los desafíos ambientales del presente y del futuro”, remarcó.

Por lo anterior, la legisladora planteó exhortar, junto a la Sagadegro, a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del estado para impulsar la restauración de cuencas, reforestación, recuperación de áreas degradadas y protección de las zonas de recarga hídrica.

“Porque los grandes retos ambientales no pueden resolverse de manera aislada; requieren coordinación entre los tres órdenes de gobierno, participación de las instituciones académicas, de las organizaciones de productores y de la sociedad en su conjunto”, apuntó.