Proponen la creación del Sistema de Quejas y Denuncias para Programas Sociales

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Chilpancingo, Gro., 24 de julio de 2026.- El diputado Jesús Parra García (PRI) presentó una iniciativa de reforma a la Ley para el Bienestar del Estado para crear un Sistema de Quejas, Denuncias e Inconformidades para Programas Sociales, que garantice mecanismos accesibles, transparentes y eficaces para la atención, seguimiento y resolución de las inconformidades de beneficiarios.

El legislador planteó modificar la denominación del Capítulo I del Título Sexto, reformar los artículos 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93 y 94, así como adicionar los artículos 94 Bis y 94 Ter, con el objetivo de sustituir el esquema actual de denuncia popular por un procedimiento más amplio, claro y garantista.

Enfatizó que es necesario garantizar que toda persona beneficiaria -adultos mayores, personas con discapacidad, mujeres indígenas, jornaleros, jóvenes o familias en condiciones de pobreza- tenga acceso a mecanismos efectivos para defender sus derechos ante la cancelación injustificada del apoyo, o bien contra actos de discriminación, retrasos administrativos o cualquier otra irregularidad.

Además, se incorporan reglas de accesibilidad para que las quejas, denuncias e inconformidades puedan presentarse por distintas vías, a través de un folio único de seguimiento, y se fijan plazos y procedimientos para su atención, fortaleciendo los mecanismos de canalización a las autoridades competentes, mismas que deberán ofrecer respuestas fundadas, motivadas, completas y congruentes.

La iniciativa contempla también medidas de protección para evitar represalias hacia las personas que de buena fe denuncien irregularidades, fortaleciendo con ello la rendición de cuentas, transparencia y el uso adecuado de los recursos públicos destinados al bienestar de la población.

El documento fue turnado a la Comisión de Desarrollo y Bienestar Social para su análisis y emisión de dictamen.