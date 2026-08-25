Analizan exhorto a municipios para que informen sobre sus sesiones de Cabildo

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Chilpancingo, Gro., a 23 de Agosto deL 2026.- Para que el Congreso efectúe acciones legislativas orientadas al fortalecimiento del trabajo institucional de los ayuntamientos, la mejora de los mecanismos de gobierno y la consolidación del compromiso con la ciudadanía, el diputado Jhobanny Jiménez Mendoza propuso exhortar a los titulares de los 84 ayuntamientos y el Concejo Municipal Comunitario de Ayutla de los Libres a que remitan un informe detallado del número de sesiones de Cabildo realizadas desde el inicio de su administración a la fecha.

El diputado precisa en su documento que de acuerdo con el artículo 49 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado, de manera expresa e inexcusable los ayuntamientos celebrarán dos sesiones ordinarias por mes, una de las cuales deberá ser de Cabildo abierto, a efecto de que la ciudadanía, los consejos y los grupos ciudadanos previstos por las leyes conozcan los asuntos y proporcionen sus puntos de vista y propuestas de interés colectivo.

Abundó en que los artículos 50 y 51 de la misma ley regulan las sesiones extraordinarias y permanentes, así como las formalidades de convocatoria y celebración, reforzando el carácter obligatorio, periódico y transparente de estas reuniones, garantizando el funcionamiento democrático, legítimo y eficaz del gobierno municipal.

En ese sentido, el legislador reiteró que contar con esta información permitirá identificar prácticas que favorezcan una mayor apertura de los gobiernos municipales y detectar posibles áreas de oportunidad en el cumplimiento de sus responsabilidades, especialmente en materia de participación ciudadana.

“El propósito no es sólo conocer el número de sesiones realizadas, sino generar información que contribuya a fortalecer la vida institucional de los municipios y a promover gobiernos más cercanos, transparentes y responsables ante la sociedad”, remarcó.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación, para continuar con su trámite legislativo.