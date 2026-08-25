Encabeza la Gobernadora Evelyn Salgado Pineda el festejo estatal por el Día de La y El Bombero

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El mejor gobierno que hemos tenido es el de Evelyn Salgado, reconocen bomberos de la SGIRPCGRO

Destacan trabajadores de Protección Civil estatal la justicia y certeza laboral, así como mejores condiciones de trabajo

Chilpancingo, Gro., a 24 de Agosto del 2026.- En el marco de la conmemoración del Día de La y El Bombero, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda encabezó la celebración en honor a los 367 elementos que integran la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del Estado de Guerrero (SGIRPCGRO), entre personal operativo y administrativo de las ocho regiones de la entidad.

Durante el festejo, la bombera de la Zona Centro, Lidia Barragán Rodríguez, destacó, en representación de sus compañeras y compañeros, el respaldo que han recibido durante la presente administración estatal.

“Este gobierno es el mejor que hemos tenido. Agradecemos su apoyo y compromiso con nosotros; gracias a su respaldo podemos desempeñar mejor nuestra labor”, expresó.

Al inicio de la celebración, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda reconoció el trabajo de hombres y mujeres que, con vocación y compromiso, dedican su vida a proteger al pueblo de Guerrero.

Señaló que la entidad ha enfrentado diversos acontecimientos que han marcado su historia, ante los cuales las y los bomberos, así como el personal de Protección Civil, han sido pieza fundamental para salir adelante, poniendo a prueba su capacidad y demostrando que han sabido responder de manera oportuna y eficaz. “Reconozco su labor, su temple y la gran coordinación para realizar su trabajo”, expresó.

La mandataria estatal destacó que el reconocimiento debe extenderse tanto al personal que desarrolla sus labores en territorio como a quienes realizan funciones administrativas, pues ambos sectores conforman un equipo sólido, basado en la coordinación, el respeto y la comunicación.

Asimismo, afirmó que durante su administración se continuará fortaleciendo las condiciones laborales de las y los bomberos, a fin de que puedan desempeñar sus funciones con mayor seguridad y eficiencia.

Precisó que el Gobierno del Estado continuará invirtiendo en su capacitación y preparación permanente, así como en el manejo de nuevas tecnologías que les permitan actuar con mayor rapidez y eficacia ante las emergencias.

De igual manera, reconoció el trabajo del secretario de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Roberto Arroyo Matus, y destacó su compromiso con el trabajo en equipo y la toma de decisiones bajo presión.

“Guerrero les reconoce, abraza y agradece por su compromiso.

Siéntanse orgullosas y orgullosos de portar este uniforme, que es símbolo de esperanza. Tienen nuestro respaldo; sepan que, como gobierno, seguiremos respaldando su trabajo. Reitero mi compromiso con ustedes y con todas y todos los guerrerenses. Cuentan con este gobierno para apoyar en todo lo que sea necesario”, afirmó Salgado Pineda.

De igual manera, la gobernadora reconoció la labor de las y los bomberos que han prestado sus servicios en la atención de diversos desastres naturales, no solo en distintas entidades del país, sino también en el extranjero, destacando que Guerrero no solo es un estado de lucha, sino también de solidaridad.

Por su parte, el secretario de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Roberto Arroyo Matus, agradeció a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda su firme compromiso con la profesionalización del personal y el constante respaldo para que cuenten con las herramientas necesarias para desempeñar sus labores, lo que se traduce en una mejor atención para el pueblo de Guerrero.

Explicó que la Protección Civil no solo atiende emergencias, sino que también trabaja en materia de prevención y capacitación. Destacó que, durante estos años de gobierno, la administración estatal ha impulsado la justicia y certeza laboral, mejores condiciones de trabajo, mayor equipamiento y seguridad social, fortaleciendo con ello las capacidades de las y los bomberos.

“Este día no solo es una fecha en el anuario, sino una vocación de vida para quienes enfrentan con valor, disciplina y compromiso su labor y, por supuesto, con profundo amor por Guerrero”, expresó.

Para finalizar, Arroyo Matus señaló que las y los bomberos de las ocho regiones del estado cuentan con el equipamiento necesario para realizar sus labores, al destacar que Guerrero enfrenta grandes desafíos derivados de fenómenos naturales y condiciones climáticas.

“Hoy puedo decir que tenemos a los mejores hombres para controlarlos; el pueblo de Guerrero valora y respalda su trabajo”, afirmó.

Acompañaron a la gobernadora en esta celebración la presidenta del Sistema DIF Guerrero, Liz Salgado Pineda; el secretario general del Sindicato Estatal de Trabajadores de Protección Civil y Bomberos del Estado de Guerrero (SETPCYBEGRO), José Don Juan Lucena, y el diputado local Jesús Urióstegui García.