Ixtapa-Zihuatanejo será sede del XVII Congreso Nacional Iberoamericano de Guías de Turistas 2026

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Del 21 al 25 de septiembre, profesionales de México e Iberoamérica fortalecerán su capacitación e intercambio de experiencias en el Hogar del Sol

Ciudad de México, a 24 de Agosto del 2026.- Ixtapa-Zihuatanejo se prepara para recibir a profesionales del sector turístico de México y de distintos países de Iberoamérica, al ser sede del XVII Congreso Nacional Iberoamericano de Guías de Turistas 2026, que se llevará a cabo del 21 al 25 de septiembre.

El anuncio fue realizado por las secretarías de Turismo de Guerrero y del Gobierno de México, durante la presentación oficial del encuentro en Punto México, donde se destacó que este congreso contribuirá a fortalecer la capacitación, actualización e intercambio de experiencias entre quienes desempeñan una función fundamental en la atención y orientación de visitantes.

En el evento participaron el secretario de Turismo de Guerrero, Simón Quiñones Orozco; la secretaria de Turismo federal, Josefina Rodríguez Zamora; la presidenta municipal de Zihuatanejo, Lizette Tapia Castro; la presidenta de la Asociación de Guías de Turistas Certificados de México, Rosalba Coria Calderón; y el director ejecutivo de la Oficina de Convenciones y Visitantes (OCV) Ixtapa-Zihuatanejo, Pedro Castelán Reyna.

Durante su participación, Quiñones Orozco transmitió el saludo de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y destacó que la realización de este congreso representa una oportunidad para continuar posicionando a Ixtapa-Zihuatanejo como uno de los destinos turísticos más importantes de Guerrero, además de fortalecer la promoción de la entidad ante visitantes nacionales e internacionales.

La secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, reconoció el trabajo coordinado entre autoridades, organismos y representantes del sector para hacer posible este encuentro, y resaltó la importancia de mantener una capacitación permanente que permita elevar la calidad de los servicios turísticos y la atención a los visitantes.

El programa contempla actividades de capacitación, actualización e intercambio de experiencias, con temas relacionados con las nuevas herramientas y conocimientos aplicados a la actividad profesional de los guías de turistas. Entre los contenidos destaca el uso de la inteligencia artificial como recurso para fortalecer y transformar la labor de estos profesionales.

Asimismo, se desarrollará un curso con una validación de 40 horas para guías de turistas, avalado bajo las Normas Oficiales Mexicanas de la Secretaría de Turismo del Gobierno de México, con el objetivo de fortalecer sus competencias y preparación profesional.

La celebración de este congreso también permitirá a sus participantes conocer de manera directa la riqueza turística de Ixtapa-Zihuatanejo, destino que ofrece playas, gastronomía, naturaleza y diversas experiencias que consolidan al Hogar del Sol como un referente turístico de Guerrero.

Con este encuentro, Guerrero fortalece su presencia como sede de eventos nacionales e internacionales y refrenda su vocación turística, al tiempo que impulsa la profesionalización de quienes contribuyen a brindar experiencias de calidad a los visitantes.