Plantean exhorto para la prevención de la ciclosporiasis

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Chilpancingo, Gro., A 24 de Agosto del 2026.- A fin de fortalecer el monitoreo, vigilancia e implementación de protocolos sanitarios relacionados con la detección y atención de casos de Cyclospora cayetanensis, previniendo su propagación en Guerrero, la diputada Aracely Ocampo Manzanares propuso un exhorto a la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado.

En su planteamiento, la legisladora de Morena señaló que recientemente las autoridades sanitarias nacionales e internacionales emitieron información relevante sobre el incremento de casos de ciclosporiasis, lo que ha motivado la implementación de acciones de vigilancia epidemiológica, tanto en México como en diversos países.

Refirió que aunque esta enfermedad no representa un padecimiento nuevo para la comunidad científica, el comportamiento epidemiológico observado durante las últimas semanas evidencia la necesidad de reforzar las medidas preventivas y los mecanismos institucionales de respuesta.

Lo anterior, dijo, en virtud de que Guerrero reúne condiciones que hacen indispensable fortalecer las acciones preventivas, ante la movilidad constante de personas, el intercambio comercial de productos agrícolas y el flujo turístico, factores que justifican plenamente el fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica y sanitaria.

En ese sentido, la diputada Ocampo Manzanares considera que la detección temprana de posibles casos permitirá activar oportunamente los protocolos establecidos por el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, realizar estudios y diagnósticos adecuados, brindar tratamiento oportuno a las personas afectadas y desarrollar acciones de control sanitario que reduzcan significativamente el riesgo de transmisión.

Añadió que es indispensable fortalecer la capacitación del personal médico y de laboratorio para reconocer oportunamente esta enfermedad, así como intensificar las campañas de información dirigidas a la población respecto de la correcta higiene en el manejo de alimentos, el lavado y desinfección de frutas y verduras, y el consumo de agua segura.

Esta propuesta fue turnada a la Comisión de Salud del Congreso del Estado para su análisis y dictaminación correspondientes.