Analizan propuesta para fortalecer los derechos patrimoniales de las personas adultas mayores

Anuncio

Chilpancingo, Gro., a 15 de Julio del 2026.- Para reconocer y garantizar su derecho a participar en las decisiones familiares que afecten su patrimonio, bienestar, residencia y condiciones de vida, el Congreso del Estado analiza una iniciativa de adiciones a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

La propuesta fue presentada por la diputada Claudia Sierra Pérez, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, quien explicó que el envejecimiento es una de las etapas de la vida que debe ser atendida de manera especial, y ante ello, el Estado debe fortalecer los mecanismos de protección de los derechos de este sector, garantizando su autonomía, independencia, participación y acceso a condiciones de vida dignas.

Informó que de acuerdo con el Consejo Nacional de Población (Conapo) y el Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI, la población de 60 años y más representa uno de los grupos demográficos con mayor crecimiento en el país, previéndose que para 2034 haya más personas adultas mayores que niñas y niños menores de 12 años en México.

La legisladora abundó en que, ante las estadísticas, es necesario incorporar expresamente el derecho de las personas adultas mayores a ser tomadas en cuenta cuando se adopten decisiones familiares relacionadas con su patrimonio, el manejo de sus bienes, cambios de residencia, pensiones o cualquier aspecto que impacte directamente en su calidad de vida, en estricto respeto a su autonomía, dignidad y libre determinación.

También propone reconocer su derecho a recibir orientación y acompañamiento en trámites sucesorios, para prevenir abusos, fraudes, despojos, conflictos hereditarios y cualquier forma de violencia económica o patrimonial, garantizando su derecho a tomar decisiones informadas en cuanto al patrimonio construido durante toda su vida.

Esta iniciativa es analizada por las diputadas y diputados integrantes de la Comisión de Atención a los Adultos Mayores.