Gobierno de Guerrero y Congreso del Estado instalan Comité Organizador del Primer Parlamento de Pueblos Indígenas y Afromexicanos

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Chilpancingo, Gro., a 14 de Julio del 2026.– El Gobierno de Guerrero, a través de la Secretaría para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos (SEDEPIA), en coordinación con el Congreso del Estado, instaló el Comité Organizador del Primer Parlamento de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, un espacio que fortalecerá la participación política, el diálogo intercultural y la construcción de acuerdos entre los pueblos originarios, el pueblo afromexicano y las instituciones públicas.



Durante el evento, el titular de la SEDEPIA, Abel Bruno Arriaga, tomó protesta como integrante del Comité Organizador, órgano responsable de coordinar y dar seguimiento a los trabajos para la realización de este ejercicio de participación ciudadana.

El gobierno del estado reafirma su compromiso de mantener una coordinación permanente con el Poder Legislativo y los organismos autónomos para impulsar espacios de diálogo que contribuyan al diseño de políticas públicas con enfoque intercultural, inclusión y respeto a los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos.

En la sesión de instalación se establecieron las bases para el desarrollo del Parlamento, cuyo objetivo será fortalecer la participación política de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas; promover el diálogo permanente con el Congreso del Estado y las instituciones gubernamentales, así como impulsar propuestas legislativas y políticas públicas que respondan a las necesidades y aspiraciones de estos pueblos.

El Primer Parlamento de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas busca consolidarse como un espacio donde las voces, propuestas y experiencias de los pueblos originarios y del pueblo afromexicano contribuyan a la construcción de un Guerrero más participativo, incluyente y con pleno reconocimiento de su diversidad cultural.



A la instalación del Comité Organizador asistieron el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, diputado Joaquín Badillo Escamilla; el presidente de la Mesa Directiva, diputado Alejandro Carabias Icaza; la presidenta de la Comisión de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanos del Congreso del Estado, diputada Catalina Apolinar Santiago; el diputado Pánfilo Sánchez Almazán; el titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) en Guerrero, Manuel Vázquez Quintero, y la consejera presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, Luz Fabiola Matildes Gama.