La Preparatoria 1 de la UAGro celebra la graduación con Evelyn Salgado como Madrina de Generación 2023-2026

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“La educación es la herramienta más poderosa que tenemos para cambiar Guerrero y transformar el mundo”: Evelyn Salgado

Chilpancingo, Gro., a 14 de Julio del 2026.- “La educación sigue siendo la herramienta más poderosa que tenemos para cambiar Guerrero y transformar el mundo”, afirmó la gobernadora Evelyn Salgado Pineda al asistir a la ceremonia de graduación como madrina de la generación 2023-2026 de la Escuela Preparatoria No. 1 “Aarón M. Flores” de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro).

Durante la ceremonia de clausura, la mandataria estatal felicitó a las y los 800 egresados, a quienes recordó que concluir la preparatoria representa el resultado del esfuerzo, la constancia y la disciplina. Asimismo, reconoció el respaldo de las familias y docentes que acompañaron su formación académica.

“Detrás de cada estudiante existe una persona que creyó en ustedes. Sueñen en grande, trabajen con pasión y tengan la confianza de que con esfuerzo y perseverancia pueden llegar tan lejos como se lo propongan”, expresó la mandataria.

Evelyn Salgado exhortó a las y los jóvenes a portar con orgullo el nombre de la UAGro y de la histórica Preparatoria No. 1, al destacar que la grandeza de esta institución no solo radica en su trayectoria, sino en las generaciones que continúan construyendo sus estudios y formación académica.



En el acto se entregaron 800 certificados que representan el 92% de alumnos que egresaron, así como reconocimientos a las y los estudiantes con los mejores promedios de la generación “Dr. Javier Saldaña Almazán” 2023-2026.

La gobernadora estuvo acompañada por la rectora de la UAGro, Leticia Jiménez Zamora; el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Joaquín Badillo Escamilla; el secretario de Educación Guerrero, Ricardo Castillo Peña; el jefe de la Oficina de Rectoría, Óscar Arcos Fuentes; y el director de la Preparatoria No. 1, Jorge Ángeles Manzo, entre otras autoridades universitarias

La Preparatoria No. 1 de Chilpancingo cuenta con una matrícula superior a los 3 mil estudiantes, lo que la convierte en el plantel de nivel medio superior más grande del estado.