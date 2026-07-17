Aprueba el Congreso reforma constitucional en materia electoral y disciplina presupuestaria

Anuncio

Chilpancingo, Gro., a 16 de Julio del 2026.- Diputadas y diputados de la LXIV Legislatura aprobaron reformas a diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Guerrero en materia de disciplina presupuestaria, sub y sobre representación en la asignación de diputaciones del Congreso, no reelección legislativa, nepotismo electoral, paridad sustantiva e integración de los ayuntamientos.

Al fundamentar el dictamen en su calidad de presidenta de la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos, la diputada Gloria Citlali Calixto Jiménez explicó que este integra las iniciativas de la gobernadora Evelyn Cecia Salgado Pineda, las diputadas Diana Bernabé Vega y Marisol Bazán Fernández, y de los diputados Jorge Iván Ortega Jiménez, Rafael Martínez Ramírez y Carlos Eduardo Bello Solano.

Abundó en que estas modificaciones armonizan el marco jurídico estatal con las recientes reformas federales, fortaleciendo la democracia, la transparencia y la austeridad en Guerrero.

Precisó, además, que las reformas garantizan la designación de diputaciones de representación proporcional con base en la votación estatal efectiva; es decir, descontando los votos nulos, los emitidos a favor de candidaturas no registradas y los de partidos políticos que no alcancen el 3 por ciento de la votación, lo que garantiza que la integración del Poder Legislativo represente la decisión ciudadana, así como un límite constitucional del 8 por ciento de sobrerrepresentación.

Por otro lado, se elimina la posibilidad de reelección consecutiva para diputaciones y cargos en los ayuntamientos, garantizando la renovación periódica de esos espacios de representación popular, contra la permanencia de grupos políticos en el ejercicio del poder.

También incorpora disposiciones para combatir el nepotismo electoral, al impedir que familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad o afinidad, así como cónyuges o personas con vínculos similares, puedan sucederse de manera inmediata en un mismo cargo de elección popular.

La diputada Calixto Jiménez enfatizó que estas reformas fortalecen el principio de paridad de género en la integración de los ayuntamientos, mediante la aplicación de la paridad horizontal y vertical; es decir, que al menos el 50 por ciento de las candidaturas a presidencias municipales deben ser encabezadas por mujeres, alternándolas de manera adecuada también en las sindicaturas y regidurías.

Respecto a la reingeniería en la integración de los cabildos, se establece el máximo de una sindicatura y hasta 15 regidurías, de acuerdo con la población de cada municipio, lo que coadyuvará a reducir el gasto público para poder destinar mayores recursos a obras y servicios en favor de la ciudadanía.

En cuando a responsabilidad presupuestaria en el Poder Legislativo, se fija un límite máximo del 0.70 por ciento del presupuesto estatal anual, con miras a fortalecer la disciplina financiera y la eficiencia en el ejercicio de los recursos públicos.

Además, se prohíbe la contratación de seguros privados de gastos médicos con recursos públicos para las personas servidoras públicas de esta institución.