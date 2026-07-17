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Reconoce Evelyn Salgado aprobación unánime de propuestas para magistradas y magistrado provisionales del TSJ

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Redacción Digital Guerrero
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Chilpancingo, Gro., a 16 de Julio del 2026.- La gobernadora Evelyn Salgado Pineda reconoció a las y los diputados del Congreso del Estado la aprobación por unanimidad de Isis Peralta Salvador, María Luisa Nava Gregorio y Saúl Montúfar Mendoza, como magistradas y magistrado provisionales del Tribunal Superior de Justicia del Estado.

Durante la primera sesión del periodo extraordinario del Poder Legislativo de Guerrero, se aprobó el dictamen con 43 votos a favor, sin votos en contra, con lo cual se avalaron las propuestas enviadas por la titular del Poder Ejecutivo estatal, Evelyn Salgado Pineda y analizadas por la Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación, que determinó que los perfiles cumplen con los requisitos legales y cuentan con la experiencia y capacidades necesarias para fortalecer la impartición de justicia en Guerrero.

La mandataria estatal reconoció la disposición y el consenso alcanzado por las y los diputados locales para respaldar los nombramientos, al señalar que este acuerdo fortalece a las instituciones en Guerrero.

De acuerdo con el decreto aprobado, las magistradas y el magistrado provisionales permanecerán en el cargo hasta el año 2028, cuando se realice el proceso de elección de las nuevas personas integrantes del Tribunal Superior de Justicia del Estado.

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