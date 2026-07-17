El Congreso da paso histórico con la aprobación de la Ley para Prevenir y Sancionar la Desaparición de Personas de Guerrero

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Chilpancingo, Gro., a 16 de Julio del 2026.- Resultado de una intensa labor de diálogo y consenso, la LXIV Legislatura al Congreso del Estado de Guerrero dio este jueves un paso trascendental en materia de derechos humanos con la aprobación de la Ley para Prevenir, Investigar y Sancionar la Desaparición de Personas del Estado de Guerrero, saldando una deuda histórica con las familias de las víctimas.

Durante una larga jornada de sesiones extraordinarias, las diputadas y diputados aprobaron el dictamen emitido por la Comisión de Derechos Humanos, producto de una iniciativa promovida por la diputada Araceli Ocampo Manzares (Morena), donde se señala que Guerrero ha sido, históricamente, uno de los estados más afectados por el impacto de la desaparición de personas.

Al fundamentar el documento, la legisladora resaltó que la desaparición forzada cometida tanto por agentes del Estado como por particulares constituye una de las violaciones más graves a los derechos humanos, que suspende indefinidamente el goce de garantías fundamentales como la libertad, integridad, personalidad jurídica y, con frecuencia, la vida, generando un impacto psicosocial devastador en el entorno familiar, convirtiendo también en víctimas directas a quienes asumen tareas de búsqueda, ante la histórica insuficiencia de las instituciones de procuración de justicia.

Este nuevo ordenamiento, indicó, establece las bases de coordinación y distribución de competencias entre los entes públicos del estado y sus municipios, con la federación y entidades que participen en la búsqueda e investigación de personas desaparecidas, para esclarecer los hechos, prevenir, investigar, sancionar y erradicar este delito.

La también presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso resaltó que esta “ley de gran calado” es resultado de la lucha incansable de los colectivos de familiares de víctimas de desaparición, quienes la redactaron acorde a sus necesidades, así como de las instituciones que se sumaron para perfeccionarla, y sistematizarla. “Aunque el corazón, fuerza y legitimidad de este proyecto es exclusivamente de las familias”, remarcó.

Destacó que entre las innovaciones de la ley se encuentra la creación del Centro Estatal de Identificación Humana, la regulación de los Centros Temporales de Resguardo Humano, la creación de registros estatales interoperables con las plataformas nacionales, la incorporación del Banco Estatal de Datos Forenses y la consolidación del Sistema Estatal de Búsqueda como órgano permanente de coordinación.

“Esta ley es una cuenta pendiente y una necesidad urgente. Esta ley es por Josué Molina Rodríguez, Saulo Rodríguez Cruz, José Alberto Téllez Mora, Vicente Suástegui Muñoz, Ivette Melissa Flores Román, Johnnattan Munívez Mayo, Epifanio Avilés Rojas, Rosendo Radilla Pacheco, Octaviano Gervasio Benítez, por los 43 estudiantes normalistas rurales de Ayotzinapa y por los miles que nos faltan”, apuntó la legisladora.

Sobre el dictamen de la Ley para Prevenir, Investigar y Sancionar la Desaparición de Personas del Estado de Guerrero y la abrogación de la Ley para Prevenir y Sancionar la Desaparición Forzada de Personas en el Estado de Guerrero, intervinieron las diputadas María Irene Montiel Servín, Marisol Bazán Fernández, Ma. del Pilar Vadillo Ruiz, Beatriz Vélez Núñez, Leticia Mosso Hernández y el diputado Jesús Urióstegui García.