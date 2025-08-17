Aprueba el Congreso reformas para fortalecer el Aprovechamiento sustentable de los recursos pesqueros en Guerrero

Anuncio

Chilpancingo, Gro., a 17 de Agosto del 2025.- Con el propósito de fortalecer y promover el aprovechamiento racional y sustentable de los recursos pesqueros en beneficio de la sociedad guerrerense, diputados y diputadas aprobaron reformas y adiciones a la Ley de Acuicultura y Pesca Sustentable del Estado de Guerrero.

De acuerdo con el dictamen emitido por la Comisión de Desarrollo Agropecuario y Pesquero, derivado de una iniciativa del diputado Carlos Eduardo Bello Solano, estas reformas también tienen como finalidad fomentar la funcionalidad de esta actividad, específicamente en la organización de las personas que se dedican a la pesca.

Se menciona que las cooperativas pesqueras y acuícolas juegan un papel importante en la organización de las personas que se dedican a esta actividad y a la promoción de la pesca sostenible.

Refiere que en el Estado existen aproximadamente 409 cooperativas pesqueras y acuícolas, agrupadas en diferentes formas de organización, de las cuales el 92.7 por ciento son de pesca ribereña, un 5.4 por ciento se dedica a la acuicultura y las restantes de alta mar y pesca deportiva.

Señala que la Ley 535 establece la integración del Consejo Estatal de Acuicultura y Pesca Sustentable del Estado de Guerrero como una instancia de coordinación y concertación entre los sectores público, social y privado, y tiene como objetivo formular políticas y estrategias para el desarrollo sustentable de la acuacultura y pesca en el estado, así como la coordinación de acciones para la gestión de los recursos pesqueros y acuícolas.

Por ello, entre las reformas se establece que se considere una representación por cada región del Estado de las Sociedades Cooperativas de Producción Pesqueras en el Consejo Estatal de Acuicultura y Pesca Sustentable.

La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural (Sagadegro) emitirá la convocatoria para integrar el Consejo Estatal de Acuicultura y Pesca Sustentable del Estado, debiendo informar al Congreso su instalación.

El Consejo se integrará por la Sagadegro, quien lo presidirá y tendrá voto de calidad; la subsecretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural como secretaria o secretario técnico; las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Bienestar, de Fomento y Desarrollo Económico, la Fiscalía General del Estado y una persona representante del sector pesquero y acuícola por cada una de las regiones, elegido previamente entre las personas integrantes de las Federaciones de Sociedades Cooperativas de Producción Pesquera y Acuícolas, debidamente constituidas y registradas en el Gobierno del Estado, privilegiando la equidad de género e inclusión, y la diputada o el diputado presidente de la Comisión de Desarrollo Agropecuario y Pesquero del Congreso del Estado como vocales.

Entre las reformas se especifica que quienes integran el Consejo Estatal participarán de manera honorífica, por lo que no devengarán remuneración alguna por su actividad, además de privilegiar la equidad de género y la inclusión de grupos vulnerables.

Además, con estas reformas se busca también celebrar convenios de coordinación con el Gobierno Federal, Instituciones de Educación e Investigación en la materia, integrar el Consejo Estatal de Acuicultura y Pesca Sustentable, fomentando la participación de los municipios dedicados a esta actividad.

El dictamen fue fundamentado por el diputado Pánfilo Sánchez Almazán, como integrante de la Comisión de Desarrollo Agropecuario y Pesquero.