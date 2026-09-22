Aprueba el Congreso reformas que fortalecen los trámites y servicios digitales

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Chilpancingo, Gro., 22 de septiembre de 2026.– El Congreso de Guerrero aprobó este martes un dictamen de reformas y adiciones a la Ley de Gobernanza Digital del Estado de Guerrero, con el objetivo de otorgar validez jurídica plena y obligatoria a los documentos electrónicos y actas digitales.

Al fundamentar el dictamen de la Comisión de Justicia, derivado de una iniciativa del diputado Jesús Parra García (PRI), la diputada Erika Lorena Lührs Cortés, secretaria de dicho órgano legislativo, destacó la importancia de aprovechar con mayor eficacia la tecnología para ofrecer servicios administrativos ágiles y de calidad a la población guerrerense.

Abundó que los cambios responden a una necesidad de modernizar, actualizar y mejorar la atención que la administración pública brinda al ciudadano, con la finalidad de hacer más eficientes y transparentes los servicios administrativos, en respuesta a una exigencia social y económica, garantizando condiciones de certeza, confianza y accesibilidad en el entorno digital.

Expuso que las modificaciones son jurídicamente válidas y coherentes con el sistema jurídico vigente, en tanto se inserta dentro de una evolución normativa orientada al reconocimiento de los medios electrónicos como instrumentos idóneos para la realización de actos jurídicos, y su contenido no implica una alteración sustancial de las instituciones públicas, sino una adecuación formal y funcional del régimen jurídico a las condiciones tecnológicas actuales.

De la misma forma, se adiciona expresamente el principio de equivalencia funcional, al disponer que los mensajes de datos tendrán la misma validez que los documentos en soporte físico, y que los documentos electrónicos firmados con firma electrónica avanzada producirán los mismos efectos jurídicos que aquellos firmados de manera autógrafa.

Con las reformas de los artículos 40, 61, 62, y la adición de un párrafo a la fracción V del artículo 6 de dicho ordenamiento, se plasma que la documentación electrónica emitida por los sujetos con uso del Identificador Digital Único y Firma Electrónica Avanzada se considerará equivalente a la documentación física para todos los efectos legales que correspondan.