Proponen reforzar las sanciones contra la violencia de género

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Chilpancingo, Gro., 21 de septiembre de 2026.- La diputada Leticia Mosso Hernández (PT) propuso reformar el artículo 202 del Código Penal para el Estado de Guerrero, con el objetivo de clarificar los elementos constitutivos del tipo penal de “violencia de género” e imponer penas más severas.

La propuesta plantea que incurre en este delito quien, por razones de género sustentadas en estereotipos, prejuicios, relaciones desiguales de poder, discriminación, subordinación o misoginia, cause a una persona daño o sufrimiento económico, físico, obstétrico, patrimonial, psicológico, sexual o laboral, menoscabando sus derechos y libertades fundamentales.

Al respecto, la legisladora detalló que se busca incorporar un esquema de agravantes que incrementa la sanción de una tercera parte hasta la mitad, cuando la agresión sea cometida por familiares, parejas o personas en posición de confianza, subordinación o poder; si la víctima es niña, adolescente, mujer embarazada, adulta mayor, persona con discapacidad, indígena o afromexicana; cuando los hechos ocurran frente a hijas o hijos, o si se emplean medios digitales y tecnológicos para amenazar, hostigar o exhibir a la víctima.

De igual forma, la reforma prevé la persecución oficiosa del delito cuando involucre a menores de edad, adultas mayores, personas con discapacidad o ante un escenario de riesgo grave.

La iniciativa se turnó a la Comisión de Justicia para su análisis y dictaminación.