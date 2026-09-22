Rectora de UAGro rindió protesta como integrante del Consejo Estatal de Protección Civil

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Leticia Jiménez participó en la sesión permanente donde se revisaron las medidas preventivas ante la cercanía del Huracán “Polo”

Chilpancingo, Gro., a 22 de septiembre del 2026.- La rectora de la Universidad Autónoma de Guerrero, Leticia Jiménez Zamora, rindió protesta como integrante del Consejo Estatal de Protección Civil.

Luego participó activamente en la sesión permanente convocada por la gobernadora del estado, Evelyn Salgado Pineda, como medida preventiva ante la evolución del Huracán “Polo” categoría 1, que se localiza en la costa del Pacifico Mexicano.

“Como Universidad, mantenemos comunicación permanente con las autoridades para actuar de manera oportuna y contribuir a la protección de nuestra comunidad universitaria”, expuso la rectora de la UAGro.

Añadió: “Pedimos a estudiantes, docentes y personal administrativo mantenerse informados por los canales oficiales y atender las recomendaciones de Protección Civil”.