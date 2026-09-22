Nombran a Citlalli Arroyo nueva Coordinadora General de Zona Sur en la UAGro

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Acapulco, Gro., a 22 de Septiembre del 2026.- La rectora de la Universidad Autónoma de Guerrero, Leticia Jiménez Zamora, tomó protesta a la ahora exdirectora de la Facultad de Contaduría y Administración, Citlalli Arroyo Rosas, como nueva coordinadora general de la Zona Sur.

“Recibo con enorme gratitud y un profundo sentido de responsabilidad este nombramiento. Agradezco la confianza depositada en mí para asumir esta nueva encomienda. Con los pies bien puestos sobre la tierra, la recibo con entusiasmo, humildad y, sobre todo, con el compromiso de seguir trabajando, sumando y sirviendo a nuestra comunidad universitaria”, expresó la funcionaria universitaria.

Agregó que “este nuevo paso es también resultado de muchos años de aprendizajes y del acompañamiento de grandes personas: mi referente y mentor, Javier Saldaña; mi familia; mi equipo de trabajo; mis compañeros docentes, administrativos, intendentes y todos aquellos que han caminado conmigo en cada etapa”.

“Y de manera muy especial -abundó-, gracias a mis estudiantes. Ustedes son una de las razones más importantes para seguir creyendo en el poder transformador de la educación y para trabajar cada día por una Universidad con más oportunidades para nuestros jóvenes”

“A mis hijos, Maximiliano y Mateo, gracias por acompañarme en cada etapa, por comprender las horas que muchas veces dedico a mi Universidad y, sobre todo, por ser mi mayor inspiración y la fuerza que me impulsa a seguir creciendo y dando lo mejor de mí. Este logro también lleva un pedacito de ustedes”, continuó Citlalli Arroyo.

Dijo que inicia esta nueva etapa “con mucha ilusión, pero también con la responsabilidad de escuchar, construir acuerdos y trabajar de la mano con las escuelas y facultades que integran nuestra Zona Sur. Los cargos son temporales, pero las huellas que dejamos en las personas pueden permanecer para siempre”.