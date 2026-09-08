Atiende Diputado Joaquín Jacko Badillo demandas de la Sección LV del SUSPEG

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Chilpancingo, Gro; a 07 de Septiembre del 2026.- El presidente de la Junta de Coordinación Política, diputado Joaquín Jacko Badillo Escamilla, sostuvo este lunes una reunión con integrantes de la Sección LV del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG), quienes colaboran en el Congreso del Estado de Guerrero, en la que se dio respuesta a diversas demandas.

Al concluir el encuentro, las y los agremiados, encabezados por María Antonia Avigay Acevedo Sánchez, reconocieron la atención del legislador y consideraron que, con su llegada, las finanzas del Congreso se manejan de forma adecuada y transparente.

La líder sindical informó que los planteamientos del sindicato fueron atendidos y se estableció el compromiso de que se irán resolviendo en los próximos 14 días.

Por su parte, el diputado Jacko Badillo señaló que las y los trabajadores y su dirigencia siempre tendrán las puertas abiertas para atender sus peticiones y en la medida de lo posible ir buscándoles solución.

Agregó que como parte de los acuerdos, se estableció realizar una reunión mensual con dicha Sección, con el objetivo de mantener un diálogo permanente con las y los trabajadores, a quienes reconoció como la base de la institución, muchos de los cuales han dedicado gran parte de su vida a sacar adelante los trabajos del Congreso.

Finalmente, coincidieron en que los resultados del encuentro fueron positivos y fructíferos.

En la reunión también participaron el secretario de Servicios Financieros y Administrativos, Ignacio Rendón Romero; el subdirector de Servicios Financieros, Ernesto Cuadros Gómez, y el subdirector de Recursos Humanos, Carlos Jesús Gutiérrez Nájera; los integrantes del Comité del SUSPEG, entre otras servidoras y servidores públicos.