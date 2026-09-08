Inaugura rectora de la UAGro nueva cafetería en la Preparatoria No. 13 de Zihuatanejo

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Zihuatanejo, Guerrero. a 07 de Septiembre del 2026.— Con el objetivo de fortalecer las condiciones de bienestar y convivencia de la comunidad estudiantil, la rectora de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro), Dra. Leticia Jiménez Zamora , inauguró las nuevas instalaciones de la cafetería de la Escuela Preparatoria No. 13 de Zihuatanejo.

El nuevo espacio fue diseñado para ofrecer a las y los estudiantes un entorno moderno, seguro y funcional, con capacidad para atender a más de 150 jóvenes, además de contar con módulo de sanitarios, cocinetas y accesos adecuados.

Durante la inauguración, se destacó que esta obra forma parte de las acciones encaminadas a mejorar los espacios universitarios y generar mejores condiciones para el desarrollo académico y la convivencia de las y los estudiantes.



Con la puesta en marcha de esta nueva cafetería, la UAGro refrenda su compromiso de continuar impulsando obras que contribuyan al bienestar, la dignidad y la calidad de vida de su comunidad estudiantil en las distintas regiones de Guerrero.