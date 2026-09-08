Inaugura rectora de la UAGro nueva cafetería en la Preparatoria No. 13 de Zihuatanejo

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Zihuatanejo, Guerrero. a 07 de Septiembre del 2026.— Con el objetivo de fortalecer las condiciones de bienestar y convivencia de la comunidad estudiantil, la rectora de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro), Dra. Leticia Jiménez Zamora, inauguró las nuevas instalaciones de la cafetería de la Escuela Preparatoria No. 13 de Zihuatanejo.
El nuevo espacio fue diseñado para ofrecer a las y los estudiantes un entorno moderno, seguro y funcional, con capacidad para atender a más de 150 jóvenes, además de contar con módulo de sanitarios, cocinetas y accesos adecuados.
Durante la inauguración, se destacó que esta obra forma parte de las acciones encaminadas a mejorar los espacios universitarios y generar mejores condiciones para el desarrollo académico y la convivencia de las y los estudiantes.
Con la puesta en marcha de esta nueva cafetería, la UAGro refrenda su compromiso de continuar impulsando obras que contribuyan al bienestar, la dignidad y la calidad de vida de su comunidad estudiantil en las distintas regiones de Guerrero.