“La paz se construye todos los días con unidad, justicia y atención a las causas para fortalecer el bienestar”: Evelyn Salgado

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La gobernadora llama a redoblar esfuerzos en el marco de su 5to Informe de gobierno, en Ceremonia de Izamiento de Bandera correspondiente al mes patrio

Chilpancingo, Gro., a 07 de Septiembre del 2026.– Al encabezar la ceremonia de Izamiento de Bandera correspondiente al mes de septiembre, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda llamó a redoblar esfuerzos en la última etapa de su administración, con mayor entrega y la misma convicción con la que inició su gobierno: sirviendo al pueblo y poner por delante el bienestar de Guerrero.



En su mensaje desde la Casa del Pueblo, la mandataria estatal afirmó que la paz se construye todos los días con la atención de las causas, la generación de oportunidades, el fortalecimiento de la justicia y el trabajo coordinado entre instituciones.

“Estamos entrando en la última etapa de esta administración y tenemos que hacerlo con más fuerza, tenemos que redoblar esfuerzos, con más entrega y con la misma convicción con la que iniciamos: servir siempre al pueblo y poner por delante el bienestar de Guerrero”, expresó Evelyn Salgado.



Además, destacó que septiembre tiene un significado especial para su gobierno, ya que el próximo 11 de septiembre rendirá cuentas al pueblo de Guerrero, al presentar los avances y resultados alcanzados, así como los retos que aún están por delante.

“Quiero agradecer profundamente a todas y todos los compañeros trabajadores del estado, mujeres y hombres que todos los días ponen su esfuerzo, capacidad y compromiso al servicio de Guerrero”, expresó.

Desde Chilpancingo, la gobernadora, durante este mes patrio, llamó a honrar la historia de México y de Guerrero con trabajo, compromiso y amor por el pueblo.

Durante su mensaje, recordó las principales fechas que se conmemoran en septiembre, entre ellas el Día Internacional de las Mujeres Indígenas, la proclamación de las Leyes de Reforma, el Día Internacional de la Alfabetización y el Día Mundial para la Prevención del Suicidio.



También destacó el natalicio de Nicolás Bravo, guerrerense y héroe de la Independencia; el 13 de septiembre, fecha en que se honra la memoria de los Niños Héroes de Chapultepec; y el significado histórico que tiene Chilpancingo por la instalación del Congreso de Anáhuac en 1813.

Recordó que el 14 de septiembre de aquel año, José María Morelos y Pavón presentó los Sentimientos de la Nación, documento fundamental que planteó la soberanía popular, la independencia y la construcción de una sociedad con mayor justicia e igualdad.

Asimismo, destacó el Grito de Dolores y el inicio de la lucha por la Independencia, la consumación de la Independencia de México y el natalicio de Morelos, cuyo pensamiento de libertad, soberanía y justicia social, dijo, permanece vigente.

La gobernadora también subrayó la importancia del 19 de septiembre, Día Nacional de Protección Civil, como una fecha que recuerda la necesidad de fortalecer la prevención y la solidaridad de la sociedad ante las adversidades, así como del 21 de septiembre, Día Internacional de la Paz.

“Todas estas fechas nos recuerdan que la historia sigue viva; sigue viva en los valores, en los principios que defendemos y en las responsabilidades que tenemos con nuestro pueblo”, señaló Evelyn Salgado Pineda.

La ceremonia cívica contó con la participación del Mariachi Máximo y del ballet de la Universidad Autónoma de Guerrero, en el marco de las celebraciones patrias de septiembre.



Al acto cívico asistieron el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Ricardo Salinas Sandoval; la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Erika Isabel Guillén Román; el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, Joaquín Badillo Escamilla; la presidenta del Sistema DIF Guerrero, Liz Salgado Pineda; la encargada de despacho de la Secretaría General de Gobierno, Anacleta López Vega; el comandante de la Novena Región Militar, José Roberto Flores Montes de Oca; el comandante de la Octava Región Naval, Martín Enrique Barney Montalvo, así como mandos e integrantes de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz.