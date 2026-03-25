Avala SCJN reforma al Poder Judicial en Guerrero

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Chilpancingo, Gro., a 24 de Marzo del 2026.– El diputado Jesús Urióstegui García, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, informó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó la reforma al Poder Judicial en Guerrero, tras resolver las acciones de inconstitucionalidad promovidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Consejería Jurídica del Poder Judicial de la Federación.

El legislador explicó que la resolución confirma la validez de la reforma aprobada por el Congreso local, manteniendo elementos clave como la insaculación para la designación de magistradas, magistrados, juezas y jueces; el modelo de selección basado en criterios de objetividad y transparencia; así como la elección, por única ocasión en 2027, de la Presidencia del Poder Judicial por parte del Pleno del Tribunal Superior de Justicia.

Asimismo, destacó que la Corte avaló lo relativo a las remuneraciones de las y los servidores públicos del Poder Judicial estatal, fortaleciendo la estructura institucional del sistema de justicia.

No obstante, Urióstegui García precisó que la SCJN realizó una única observación al invalidar un párrafo del artículo 162 Bis, referente al mecanismo de elección de las presidencias del Órgano de Administración Judicial y del Tribunal de Disciplina Judicial. Subrayó que esta determinación no invalida la reforma en su conjunto, sino que implica un ajuste específico que será atendido.

“En ningún momento se invalida la reforma; es una modificación a un párrafo que estaremos atendiendo con toda responsabilidad”, señaló, al destacar que ya fue presentada una iniciativa por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda para armonizar la legislación local con la Constitución federal.

El diputado reiteró que existe coordinación entre los tres poderes del estado para atender las observaciones, descartando confrontaciones. “No hay cerrazón ni polémica; hay diálogo y disposición para perfeccionar la ley”, afirmó.

**Se enfoca en trabajo legislativo ante menciones electorales**

En un tema adicional, al ser cuestionado sobre encuestas que lo colocan como puntero rumbo a la alcaldía de Chilpancingo, Urióstegui García evitó adelantar aspiraciones y aseguró que su prioridad es el trabajo legislativo.

“Respeto y agradezco que se considere el trabajo que estamos realizando, pero en este momento estamos concentrados en dar resultados desde el Congreso del Estado”, expresó.

El legislador subrayó que será en los tiempos electorales cuando se definan las candidaturas, reiterando que actualmente su responsabilidad es cumplir con la agenda legislativa y responder a las demandas de la ciudadanía.

Finalmente, reafirmó el compromiso del Congreso de Guerrero de seguir fortaleciendo el marco legal y garantizar un sistema de justicia sólido, imparcial y acorde con los principios democráticos.