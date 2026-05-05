Congreso analiza exhorto para garantizar atención integral a estudiantes con Autismo en educación básica

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Chilpancingo, Gro., a 04 de Mayo de 2026.- La Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología del Congreso del Estado analiza un exhorto dirigido al titular de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), para que se implemente un estudio de diagnóstico y atención integral para estudiantes con Trastorno del Espectro Autista (TEA) en educación básica.

Dicho exhorto, propuesto por la diputada Ana Lilia Botello Figueroa, tiene como propósito garantizar el derecho a una educación inclusiva mediante la profesionalización del personal docente y técnico, asegurando que las y los alumnos con TEA reciban instrucción académica en igualdad de condiciones dentro de las aulas regulares, con los apoyos y ajustes razonables necesarios para su aprendizaje.

Al presentar el documento, la legisladora expuso que la Constitución y las leyes generales en materia educativa establecen que toda niña y niño tiene derecho a una educación de calidad.

Consideró importante que las instituciones educativas tomen en cuenta que, en aras de una mayor accesibilidad, inclusividad y apoyo para las personas con autismo, deben implementarse medidas desde el ámbito comunitario y social.

Por ello, propone exhortar al titular de la SEG a implementar un estudio de diagnóstico y atención integral para estudiantes con TEA en educación básica, a fin de garantizar su derecho a la educación, así como establecer acciones en las escuelas del nivel básico para aplicar protocolos de ajuste sensorial, como la disminución de ruidos estridentes, la habilitación de zonas de calma y la implementación de programas de capacitación obligatoria para docentes en materia de TEA y neurodiversidad.