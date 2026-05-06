Exhorta Congreso a garantizar atención médica digna y sin discriminación en Hospitales de Guerrero

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Chilpancingo, Gro., a 05 de Mayo del 2026.- Para garantizar que los servicios de salud y la atención médica se brinden con apego a los principios de trato digno, humano, respetuoso y libre de cualquier forma de discriminación, así como habilitar con techumbres y bancas las áreas de espera, con acceso a sanitarios para familiares de pacientes, el Congreso del Estado exhortó a la titular de la Secretaría de Salud estatal, Alondra García Carbajal, y al titular de la Coordinación Estatal del IMSS-Bienestar en Guerrero, Jesús Ulises Adame Reyna.

Este exhorto fue propuesto por la diputada Claudia Sierra Pérez, quien señaló que el derecho a la salud es un derecho interdependiente, lo que significa que su cumplimiento está vinculado al derecho a la vida, a la integridad física y a la seguridad social, y se encuentra protegido en diversos tratados y documentos internacionales que México ha suscrito y ratificado.

Por ello, manifestó que los servicios de salud y la atención médica que brinde el Estado a través de sus unidades, especialmente los hospitales, deben ser de calidad, eficientes, oportunos, incluyentes, con perspectiva de género y enfoque pluricultural, sin discriminación y con trato digno. Agregó que los hospitales deben contar con infraestructura adecuada, acorde con la función que cumplen, que es brindar atención médica a la población que lo requiera.

Señaló que esto implica contar con áreas de espera y acceso a sanitarios para los familiares de los pacientes, quienes permanecen días y noches a la intemperie, en banquetas o camellones alrededor del nosocomio.

“Esperar afuera de los hospitales, además de sufrir directamente los rayos del sol y el frío de las noches, implica permanecer siempre despierto, exponerse a la inseguridad y al robo de pertenencias, poniendo en riesgo la integridad personal e incluso familiar, cuando son dos o tres quienes acuden a cuidar al enfermo”, dijo.

*ACUERDOS*

La diputada Catalina Apolinar Santiago presentó un punto de acuerdo por el que se exhorta a la titular de la Secretaría de Salud, para reorientar las caravanas de la salud y se abastezcan de materiales de curación y medicamentos básicos para la atención, principalmente de las regiones de la Montaña y la Costa Chica de Guerrero. La diputada Claudia Sierra Pérez se adhirió al acuerdo. Fue turnada a la Comisión de Salud.

El Congreso del Estado de Guerrero aprobó un punto de acuerdo, suscrito por el diputado Jhobanny Jiménez Mendoza, por el que se exhorta al Cabildo del Ayuntamiento de Mochitlán, Guerrero, para que declare la nueva explanada de la plaza principal con el nombre de “General del Campesino Cenobio Mendoza Pérez”. El legislador también propuso un punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Finanzas y Administración estatal para que, en coordinación con el Instituto de Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, implemente de manera inmediata una estrategia definitiva para el pago en tiempo y forma de los adeudos pendientes a maestras y maestros jubilados. Fue turnado a las Comisiones Unidas de Desarrollo Económico y Trabajo, y de Educación, Ciencia y Tecnología.

La diputada Beatriz Vélez Núñez presentó un punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud del Estado de Guerrero y a la Coordinación Estatal del IMSS-Bienestar, para que, presenten ante este Poder Legislativo, de manera conjunta y con periodicidad trimestral, un informe detallado sobre el origen, destino y aplicación de los recursos financieros asignados al sector salud en el estado; así mismo, se informe sobre el estado que guarda la transferencia de infraestructura y equipamiento, así como el avance en la regularización y certeza laboral del personal transferido, garantizando el respeto irrestricto a sus derechos adquiridos y finalmente se establezca un mecanismo de comunicación pública que brinde certidumbre a las y los trabajadores de la salud y a la ciudadanía sobre la gestión de insumos y medicamentos, asegurando la transparencia en la transición al modelo IMSS-Bienestar. Fue turnada a la Comisión de Salud.

La diputada Leticia Mosso Hernández presentó un punto de acuerdo por el que se exhorta a Ricardo Castillo Peña, titular de la Secretaría de Educación Guerrero, para que, diseñe, implemente y fortalezca campañas permanentes de concientización, prevención y atención de la violencia escolar en todos los niveles educativos de la entidad. Fue turnada a la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología.

*INTERVENCIONES*

La diputada Araceli Ocampo Manzanares, intervino sobre el Día del Trabajo, participó también la diputada Beatriz Vélez Núñez. Además, intervino en relación con la Conmemoración de la Batalla de Puebla, se sumó al tema el diputado Carlos Eduardo Bello Solano.